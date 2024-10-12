Гинцбург: вакцина от рака подавляет развитие опухоли

Гинцбург также рассказал, что ученые работают над тем, чтобы выяснить, можно ли возникшую в опухоли мутацию превратить в антиген, который будет стимулировать иммунную систему больного работать против его же опухоли. «Это все планируется отработать к началу следующего года. Уже в следующем году, по существующему плану, Центры им. Герцена и им. Блохина должны перейти к использованию данного вакцинного препарата уже у пациентов», — заключил он.