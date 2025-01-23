Гинцбург рассказал о скорых испытаниях вакцин против рака почек и груди

Результаты исследований показывают, что препарат подавляет развитие опухоли, а также, вероятно, может подавить возможность появления метастазов, рассказывал Гинцбург. Он уточнил, что сейчас ученые занимаются вопросом, возможно ли возникшую в опухоли мутацию превратить в антиген, который стимулировал бы иммунную систему больного работать против его же опухоли.