Гинцбург рассказал о действии новой онковакцины

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Доклинические исследования онковакцины, которую разрабатывают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, показывают, что после применения препарата опухоль рассасывается, исчезают и метастазы, рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
«В доклинике мы видим, что опухоль — меланома — просто рассасывается, исчезает, причем не только сама опухоль, но исчезает даже метастазирование. Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на четвертой стадии», — сказал он.
В дальнейшем специалисты намерены проверить влияние препарата на другие виды онкологических заболеваний — рак легких, почек, поджелудочной железы. Для этого планируется привлекать онкологические институты, пояснил Гинцбург.
По словам директора НИЦ имени Гамалеи, вакцина от рака будет персонализированной, то есть ее будут делать для каждого пациента индивидуально. Помогать в разработке будет искусственный интеллект — он проанализирует параметры опухоли и выдаст «чертеж» будущего препарата, и по нему специалисты в течение недели приготовят вакцину.