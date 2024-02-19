Гимнастика для шеи. Врач рассказал, как снять напряжение после работы

Когда голова выходит вперед примерно на 1,5−2 сантиметра относительно плеч, нагрузка на шейные позвонки увеличивается до 20 килограммов. Работая за компьютером в офисе или на «удаленке», в таком положении мы сидим по многу часов в день и думаем, что наше тело отдыхает, на самом же деле оно испытывает огромную нагрузку, будто на шее мы держим штангу— отсюда зажимы мышц и хронические боли. Однако следующие пять упражнений помогут вернуть голову в правильное положение и убрать напряжение в шее. Просто, эффективно и доступно. Причем делать эту гимнастику вы можете, даже не отходя рабочего места! И вставать для этого не понадобится.