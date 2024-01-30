Гимнастика для отличника. Врач рассказал о физкультуре, делающей умнее

В последнее время врачи сталкиваются с тем, что нарушений ВПФ у детей становится все больше, а, соответственно, растет число проблем с речью и усвоением школьной программы. По мнению Алексеевой, это можно объяснить несколькими обстоятельствами. С одной стороны, — улучшением качества диагностики и увеличением выявления таких затруднений. С другой — усложнением образовательных программ, что день ото дня становятся все объемнее. А еще — тем, что у современных детей стало гораздо меньше физической активности и их окружает больше информационного шума (телевидение, интернет, социальные сети).