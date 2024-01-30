Гимнастика для отличника. Врач рассказал о физкультуре, делающей умнее

Нейропсихология полезна не только малышам, имеющим проблемы с речью и поведением. Школьникам и студентам она помогает учиться легче и успешнее, взрослым — поддерживать когнитивные возможности на должном уровне, а пожилым — оставаться продуктивными как можно дольше. Как работает нейропсихология, чем полезна, aif.ru рассказала клинический психолог, нейропсихолог, телесно-ориентированный психотерапевт Маргарита Алексеева.
Неужели дети поглупели?
«К высшим психическим функциям (ВПФ) человека относятся: внимание, восприятие, воображение, память, гнозис (то есть узнавание предмета и понимание, для чего он предназначен), праксис (планирование всех своих физических действий), мышление и речь, которая считается королевой психических функций, — говорит эксперт. — Созревание и развитие всех этих функций происходит с раннего детства и продолжается во время школьного обучения».
В последнее время врачи сталкиваются с тем, что нарушений ВПФ у детей становится все больше, а, соответственно, растет число проблем с речью и усвоением школьной программы. По мнению Алексеевой, это можно объяснить несколькими обстоятельствами. С одной стороны, — улучшением качества диагностики и увеличением выявления таких затруднений. С другой — усложнением образовательных программ, что день ото дня становятся все объемнее. А еще — тем, что у современных детей стало гораздо меньше физической активности и их окружает больше информационного шума (телевидение, интернет, социальные сети).
Надо разблокировать
Лурия разделил головной мозг на три функциональных блока. При нарушениях в одном или нескольких ребенок может не успевать на уроке, «не слышать» указаний учителя. Причем, это будет происходить у него не в силу лени, как считают педагоги и родители, а именно из-за слабо развитых психических процессов. Как результат, падает успеваемость, а затем ребенок теряет интерес и мотивацию к учебе.
Вот три эти блока:
1. «Батарейка». От него зависит энергетическая емкость органа. Хватит ли ребенку сил выдержать весь учебный день и сможет ли он быть одинаково продуктивным в течение всей учебной недели, во многом зависит от состояния и здоровья мамы во время беременности и здоровья самого малыша до 2−3 лет.
Если с этим блоком у ребенка есть проблемы, будут возникать:
— вялость,
— утомляемость,
— частые болезни и аллергии,
— капризы, эмоциональная неуравновешенность,
— проблемы с мышечным тонусом (повышение или понижение).
2. Прием, обработка и хранение информации. В этот блок стекается информация от всех сенсорных систем (органов чувств) и соединяется в единый образ.
Формируется с 2 до 7 лет (самая активная фаза).
Если возникают проблемы с развитием 2-го блока мозга, то возникают:
— сенсомоторные нарушения; например, несогласованность движений рук и глаз. Отсюда почерк получается кривой, а движения — неловкими. Например, поймать и отбить мяч, перепрыгнуть лужу станет непосильной задачей;
— проблемы с формированием пространственных представлений. Тогда ребенок будет писать мимо строк, путать буквы
3. Контроль, программирование и переключение. Развивается в дошкольном детстве, но максимально проявляется после 7 лет.
Этот блок отвечает за умение:
— сосредотачиваться. В частности, сидеть нужное время на уроке, не отвлекаться, быть вовлеченным в процесс;
— произвольно переключать внимание. Например, заканчивая написание одного слова, переключаться на другое, переходить со строки на строку;
— решать логические задачи;.
— контролировать свое поведение;
— проявлять силу воли.
Если работа этого блока нарушена, все вышеперечисленное у школьника не получается.
Что делать?
Двигаться! Да-да, не заставлять ребенка зубрить, не поднимая головы от учебников, и по сто раз переписывать прописи, а побуждать быть физически активными. По словам нашего эксперта, физические упражнения — это первый и самый доступный образовательный инструмент, начиная с самого младенчества. Чем больше вокруг малыша предметов и игрушек, которыми он манипулирует (трогает, поднимает, бросает, стучит, гремит), — тем больше его мозг собирает информации. Через разные движения и игры можно наполнить сенсорные системы (особенно тактильную, вестибулярную, проприоцептивную) нужными стимулами.
Очень многие процессы также отлично поддаются тренировке через движения.
Например, для формирования навыка чтения и письма без запинок очень важно развить чувство ритма. В этом помогут:
— игры в ладушки руками или выстукивание ногами разных ритмов;
— подвижные игры, в которых движения сочетаются с произнесением слов;
— марширование с песнями;
— игры по команде, стоп-игры, игры с четкими последовательностями движений. Помогут натренировать 3-й функциональный блок мозга, чтобы ребенок научился сосредотачиваться и не отвлекаться в процессе урока.
«Если у ребенка школьного возраста есть затруднения с чтением, вниманием, памятью, речью — обязательно обратитесь к специалисту (логопеду, дефектологу или нейропсихологу), — рекомендует наш эксперт. — Не пускайте проблему на самотек. Такие затруднения дети не “перерастают”.
Тем не менее есть упражнения и игры, которые родители точно смогут выполнить с детьми самостоятельно.
Физкультура для самых умных
Наш эксперт перечислила разные полезные виды активности на развитие:
— крупной моторики. Регулярная активация всех крупных групп мышц не только помогает здоровому росту и формированию осанки, но и наполняет организм энергией, помогая той самой «батарейке» накапливать силы. Это могут быть ходьба, прыжки, все упражнения из ОФП — отжимания, висы, подтягивания, приседания;
— мелкой моторики. Включают в себя различные забавные движения пальцами и всей кистью. Чаще всего сопровождаются потешками типа: «Этот пальчик в лес ходил, этот пальчик щи варил». Развивается и чувство ритма, когда дети говорят и выполняют сложные действия одновременно. У старших детей мелкую моторику хорошо развивает конструирование и рукоделие;
— координации рука-глаз. Для улучшения и автоматизации почерка полезно бросать и ловить мячи разного размера и веса. Например, легкие поролоновые мячи помогут тренировать захват и сверху, и снизу;
— моторного планирования (понимания своих действий на уровне ощущений). То есть сначала человек представляет свое действие в воображении, а потом его осуществляет. Эту функцию поможет развить упражнение «воздушное письмо». Ребенок пишет рукой буквы перед собой в воздухе и проговаривает вслух, что пишет. Не так это легко, как кажется. Другое упражнение — «глупый взрослый». Ребенок объясняет словами какое-то беспредметное движение, а взрослый пытается его исполнить. Здесь подключаются коммуникация, эмоциональный интеллект;
— внимания. Это явно пригодится и на любом уроке, и во взрослой жизни. Стоп-игры с конфликтными заданиями. Например, при команде «Гав» надо бежать, при команде «Мяу» — замирать. Потом добавлять спорные команды, которых не было в условиях игры, например «Замри», «Стой». Цель: сделать акцент на функции внимания к командам и соответствующим действиям. Или вот, игра «Я знаю пять…» Набивать мячом об пол пять ударов и называть предметы и объекты из загаданной категории (5 имен девочек, цветков, игрушек, планет Солнечной системы). Важно подбирать категории по возрасту и интересам ребенка;
— восприятия. Когда мозг получает множество сигналов от тела, это формирует не только лобные доли, но и базовые подкорковые структуры, которые отвечают за качество и скорость нервных импульсов. Тут уже потребуются приспособления. В частности, балансиры (подушка с пупырышками, на которой не так легко даже просто устоять). Но если хорошо получается, то можно добавить разные движения (ловить мяч, например). «Робот». Ребенок находится с закрытыми глазами (в хорошо знакомом помещении), а взрослый дает команды: сделать шаг вперед или назад, встать на одну ногу, поднять руки, присесть
— памяти. Отлично нарабатывается через материальные ощущения. Повторять последовательность движений (изучение танцевальных па, к примеру). Постепенно усложнять движения и увеличивать количество элементов для запоминания. Можно повторять последовательность бросков мячиков: первый идёт вверх, второй — влево, третий — вниз
«Движение и физические нагрузки полезны в любом возрасте, поскольку обеспечивают нагрузку не только на тело, но и на головной мозг, сохраняя необходимую для него нейропластичность, а значит, отодвигают старость и позволяют оставаться здоровыми, получать радость и удовольствие от жизни», — подчеркивает Алексеева.