Гигиенист развеяла распространенный миф о чистке зубов

Есть мнение, что при чистке зубов нужно давить на зубную щетку, чтобы лучше очистить их. Однако это всего лишь миф, рассказала NEWS.ru гигиенист Инна Гришина. Она подчеркнула, что такая привычка может навредить полости рта. Это также быстрее изнашивает щетку и деформирует ее.