Гигиенист развеяла распространенный миф о чистке зубов

Есть мнение, что при чистке зубов нужно давить на зубную щетку, чтобы лучше очистить их. Однако это всего лишь миф, рассказала NEWS.ru гигиенист Инна Гришина. Она подчеркнула, что такая привычка может навредить полости рта. Это также быстрее изнашивает щетку и деформирует ее.
«Ворс становится “плоским” — щетинки теряют правильную форму и укладываются в разном направлении, что ухудшает удаление налета», — объяснила Инна Гришина.
Кроме того, такая чистка может повредить сами зубы.
Гигиенист отметила, что эмаль зуба, хоть и плотная оболочка, может быть повреждена при неправильном уходе и, например, при интенсивном давлении. В итоге она постепенно истончается, что повышает риски развития кариеса, воспаления или опущения десен. Инна Гришина призывает обратить внимание на правильную технику чистки.
«Все движения должны быть аккуратными, как бы выметающими по направлению от десен, круговыми или “вперед — назад”. Охватывайте обе челюсти полностью, включая линию десен», — объяснила врач.
Также она призывает использовать модели с мягкими щетинками или средней жесткости.
Если человек использует электрические зубные щетки соблюсти эти правила еще проще — в них есть встроенный таймер и датчик давления. В случае слишком сильного нажатия прибор подаст сигнал.
Если вы чистите зубы обычной щеткой, нужно ориентироваться на внешний вид ворсинок. Когда щетина сильно распушилась, нужно пересмотреть свою технику. Вероятно, стоит аккуратнее чистить зубы или заменить щетку на более качественную.
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