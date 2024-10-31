Гигантскую медузу заметили в водах у Владивостока. Видео

Приморский дайвер и фотограф Дмитрий Рудась в акватории Владивостока встретил гигантскую медузу. Видео в морским существом он опубликовал в Telegram-канале.
Эту огромную медузу называют Львиной гривой, а научное название — волосистая цианея. Она является одной из самых крупных медуз в мире. По некоторым данным, размер ее купола достигает 2,5 метров, а длина щупалец — более 30 метров.
Несмотря на то, что медуза в два раза больше человека, для него она не представляет серьезной угрозы. Укус существа вызывает покраснение, зуд и жжение и не может привести к летальному исходу. Смертоносна цианея лишь для животных и медуз других видов.
Ранее в Австралии рыбак случайно приманил морское чудовище.