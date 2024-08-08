Гигантский борщевик захватывает США. Власти бьют тревогу

Власти Нью-Йорка бьют тревогу из-за стремительного распространения гигантского борщевика. Это инвазивное растение представляет угрозу для здоровья людей и наносит экологический ущерб, сообщает Daily Mail.
Впервые борщевик завезли в Нью-Йорк в 1917 году и посадили в городском саду. Изначально его продавали как декоративное растение, но со временем оно стало разрастаться по всей стране. Сейчас его можно найти почти во всех округах штата. Борщевик очень трудно искоренить, так как одно растение может производить до 100 тыс. семян.
В 2008 году Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка запустил программу по борьбе с борщевиком. По состоянию на 2023 год удалось полностью удалить это растение с 61% известных участков, но еще остаются более 1000 мест, где оно продолжает расти.
Борщевик представляет опасность для людей, животных и экосистем. Это высокотоксичное растение устойчиво к болезням и вредителям, а также полностью вытесняет другие культуры.
Сок борщевика содержит токсин, вызывающий фотодерматит — кожное заболевание, которое приводит к воспалению при воздействии ультрафиолета. В течение 24 часов после контакта с соком появляются ожоги и волдыри, наполненные жидкостью. Пораженные участки кожи становятся более чувствительными к ультрафиолету. Даже после заживления ожогов могут оставаться багровые шрамы на годы. Людям с очень чувствительной кожей может потребоваться госпитализация после контакта с растением.
Более того, борщевик — это очень агрессивный сорняк, который быстро разрастается и полностью вытесняет любые другие растения. В том числе это наносит вред сельскохозяйственным угодьям.
Если для жителей США борщевик — малознакомое растение, то россияне давно знакомы с ним. Проблема инвазии борщевика Сосновского актуальна и для России. По прогнозу, если ничего не предпринимать, то к 2040−2060-м годам борщевик захватит всю европейскую часть России, не затронув лишь несколько северных регионов.
Чтобы остановить экспансию вредителя, Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает владельцев садовых участков и земель категории ИЖС вести борьбу с этим вредителем. Другая инициатива связана с введением штрафов. Для этого предлагают внести поправки в административный кодекс и наказывать физических лиц, позволивших вредному растению захватить свою землю, штрафом от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Оба проекта пока окончательно не приняты. Если это произойдет, новые правила вступят в силу с 1 сентября 2024 года.