Гигантский борщевик захватывает США. Власти бьют тревогу

Чтобы остановить экспансию вредителя, Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает владельцев садовых участков и земель категории ИЖС вести борьбу с этим вредителем. Другая инициатива связана с введением штрафов. Для этого предлагают внести поправки в административный кодекс и наказывать физических лиц, позволивших вредному растению захватить свою землю, штрафом от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Оба проекта пока окончательно не приняты. Если это произойдет, новые правила вступят в силу с 1 сентября 2024 года.