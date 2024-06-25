Гигантский астероид- «разрушитель планет» максимально сблизится с Землей

В ЕКА заверили, что 2011 UL21 не угрожает Земле. Астероид пройдет мимо нашего мира на расстоянии 6,6 млн километров, чего не случалось с 1900 года. Хотя NASA считает космический камень «потенциально опасным», в самой близкой точке он окажется в 17 раз дальше от Земли, чем Луна.