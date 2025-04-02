Гибридное проникновение России в Африку: как Москва обыгрывает Париж

ЦАР была важна для Франции в первую очередь, как источник урана для ее атомной промышленности — АЭС, общее потребление которых достигает 9 тыс. тонн урана в год, вырабатывают 70% электроэнергии страны. Французская компания Areva, которая владела львиной долей ядерной инфраструктуры Франции (после разорения преобразована в Orano), располагала в ЦАР урановыми рудниками в Бакуме. С 2013 года армия Франции проводила в республике крупную военную операцию «Сангарис» по борьбе с боевиками, в страну направили до 2000 французских военнослужащих. Париж прекратил операцию осенью 2016 года. Но его военнослужащие оставались на военной базе в Банги до конца 2022 года, когда Франция решила вывести из страны остаток контингента в 130 военных.