Гибридное проникновение России в Африку: как Москва обыгрывает Париж

Франция приступила к передаче своих военных баз в Сенегале под контроль правительства страны, где сохраняла свое военное присутствие с 1960 года. Увольнение персонала французских военных объектов намечено на начало июля нынешнего года, полная передача инфраструктуры — до конца года. Одновременно Париж готовится к передаче своей крупнейшей военной базы на берегу Гвинейского залива «Пор-Буэ» в ведение властей Кот-д'Ивуара в июле-августе 2025 года. На объекте уже приступили к сокращению численности персонала и военной техники.
Французский контингент в «Пор-Буэ» включает воздушный отряд 168 (DA 168), — часть военно-воздушных космических сил Франции, имеющих в распоряжение дорогостоящие американские тяжелые ударные дроны MQ-9 Reaper. «Пор-Буэ» была последним «пристанищем» французских военнослужащих после их последовательного изгнания из всех стран Сахеля: Мали, Нигера, Буркина-Фасо и Чада.
Французские войска — на выход
После разрыва отношений с Парижем большая часть ее бывших колоний видит перспективу в налаживании военно-политического сотрудничества с Россией. Первая военная миссия Москвы на Африканском континенте началась в 2016 году в Центрально-Африканской Республике, бывшей французской колонии, где тогда бушевала гражданская война. На второй год боестолкновений число жертв перевалило за тысячу; случались и потери и среди миротворцев. Незаконные вооруженные формирования в ходе гражданского конфликта взяли под контроль добычу природных ресурсов, включая золото и алмазы.
ЦАР была важна для Франции в первую очередь, как источник урана для ее атомной промышленности — АЭС, общее потребление которых достигает 9 тыс. тонн урана в год, вырабатывают 70% электроэнергии страны. Французская компания Areva, которая владела львиной долей ядерной инфраструктуры Франции (после разорения преобразована в Orano), располагала в ЦАР урановыми рудниками в Бакуме. С 2013 года армия Франции проводила в республике крупную военную операцию «Сангарис» по борьбе с боевиками, в страну направили до 2000 французских военнослужащих. Париж прекратил операцию осенью 2016 года. Но его военнослужащие оставались на военной базе в Банги до конца 2022 года, когда Франция решила вывести из страны остаток контингента в 130 военных.
Этим событиям посвящен фильм «Турист», вышедший в России в 2021 году.
ЦАР — один из первых африканских партнеров Минобороны России. Сотрудничество началось в 2018 году, когда стороны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве в рамках военно-технического форума «Армия-2018» в подмосковной Кубинке. Документ предусматривал, среди прочего, обучение военнослужащих ЦАР в российских военных учебных заведениях.
Российские военные продолжают работать в ЦАР — 18 марта они завершили подготовку более сорока младших офицеров армии ЦАР (FACA), которые прошли трехмесячное обучение. Президент республики Туадера высоко оценил работу российских инструкторов и их большой вклад в «восстановление и укрепление обороноспособности страны».
Малийский фронт
После серии государственных переворотов в 2021—2023 годах в странах Западной Африки, бывших колониях Франции: Мали, Нигер и Буркина-Фасо, Париж стал стремительно терять влияние в регионе.
Во всех этих странах располагались французские войска, в 2013-м они развернули масштабную военную операцию «Сервал», намереваясь остановить продвижение исламистов в странах Сахеля. Впрочем, ведущий научный сотрудник Института Африки РАН Василий Филиппов связывает цели военного присутствия Парижа в регионе с попыткой сохранить контроль над урановыми залежами, самые крупные из которых располагались в Нигере:
Чем выше затраты на военные операции, тем дороже африканский уран для французских АЭС, тем меньше смысла в проведении дорогостоящей военной кампании.
После государственного переворота новые власти Мали во главе с Ассими Гоита в ноябре 2021 года обратились к Москве с просьбой помочь нормализовать обстановку в стране в условиях угрозы существованию государства. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Россия поставляет для малийских вооруженных сил технику, оборудование, боеприпасы, вооружение «для того, чтобы малийское правительство могло эффективно отражать террористическую угрозу».
Осенью 2021 года власти Мали также обратились за помощью в борьбе с терроризмом к ЧВК «Вагнер». Крупнейшей операцией малийской армии при поддержке российских военных специалистов стало освобождение крупного города Кидаль на севере страны в ноябре 2023 года. До этого город более 10 лет использовался в качестве основной базы для боевиков-туарегов из «Движения освобождения Азавада» и «Постоянной стратегической структуры».
Французские военные появились в Мали в 2013 году для поддержки правительства и армии Мали в борьбе с группировками туарегов, начавшими войну за независимость Азавада, северного района страны.
Мали стала ключевым партнером России в Сахеле, с августа 2022 года Минобороны РФ участвует в нескольких проектах в оборонной сфере страны, укрепляя вооруженные силы республики. Например, ветераны СВО обучают местную армию использованию беспилотников в борьбе с повстанческой группировкой туарегов и джихадистскими формированиями.
Я всегда с собой беру дроны и ПВО
Летом 2023 года расширение влияния России в странах Сахеля потребовали создания специальной структуры для координации военного присутствия на континенте, ей стал Африканский корпус. Как сказано на его ресурсах, приоритет при наборе отдавался военнослужащим с боевым опытом, участвовавшим в СВО, а также бывшим и действующим сотрудникам ЧВК «Вагнер». Командный состав корпуса включал опытных боевых командиров элитных подразделений ВС РФ и ЧВК, имеющих богатый боевой опыт.
Первые подразделения Африканского корпуса в составе 100 военных специалистов прибыли в Буркина-Фасо в январе 2024 года. Общая численность контингента в стране должна была составить 300 военнослужащих. Перед ними стояла задача обеспечить безопасность лидеру Ибрагиму Траоре и буркинийскому народу от нападений террористов. Раньше эти функции выполняли французские войска, но в январе 2023 года власти Буркина-Фасо потребовали от Франции вывести своих военных из страны в течение 30 дней.
В июне того же года глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров с буркинийским лидером заявил, что Россия намерена увеличить численность военных инструкторов в стране, а также организовать дополнительные поставки военной продукции для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо — после разрыва соглашений с Францией и США страны Сахеля делают ставку на российскую помощь в борьбе с терроризмом.
Российские военные инструктора в апреле 2024 года прибыли также в соседний Нигер.
Мы здесь, чтобы обучить армию Нигера и помочь, используя военную технику, которая прибыла сюда.
— рассказал один из российских бойцов нигерскому телеканалу RTN.
Военные привезли с собой систему ПВО, чтобы обеспечить контроль над воздушным пространством страны, где на тот момент все еще базировались американские беспилотники. В марте 2024 года Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА, где располагалось около 1,1 тыс. американских военных.
Нет войск — нет урана
К сентябрю 2024 года США по требоваю нигерских властей завершили вывод своего контингента из страны. Французские военные, которых в Нигере насчитывалось 1,5 тысячи человек, покинули страну еще в декабре 2023 года. За этим последовал отказ Нигера от планов французской атомной компании Orano SA по разработке одного из крупнейших в мире месторождений урана Имурарен, которое по оценкам сможет производить до 5 тыс. тонн урана ежегодно — с 1971 года Нигер был одним из крупнейших источников урана для Франции.
Это был сильный удар по энергетической системе Франции и всей Европы. Если верить данным агентства по поставкам урана Euratom, около четверти поставок урана в страны Евросоюза в 2022 году зависели от Нигера, седьмого по величине производителя в мире. В 2023-м ограничения на вывоз урана из Нигера спровоцировали значительный рост цен на уран и его переработку, стоимость сырья достигла исторических рекордов.
Французские войска из Нигера, Мали и Буркина-Фасо выводились в Чад, последнюю военную базу Парижа в странах Сахеля, откуда их тоже попросили уйти — в декабре 2024-го. При этом Чад намерен укреплять отношения с Россией — в январе 2024 года президент переходного периода республики Махамат Идрис Деби прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.
Алжирский гамбит
В решении проблем безопасности в Сахеле важную роль играет Алжир. При его посредничестве и на его территории в 2015 году был подписан мирный договор между малийскими властями и коалицией азавадских движений CMA. Документ предписывал реорганизацию административной системы севера страны, реформу армии и полиции с включением бывших повстанцев в ряды силовых структур.
После разрыва соглашения со стороны Бамако в начале 2024 года возможности по стабилизации ситуации обсуждались дипломатами России и Алжира. Активность джихадистских группировок и движения туарегов на севере Мали создают угрозу безопасности на алжирских границах: страна имеет общую границу с Мали протяженностью в 1359 километров.
Взаимодействие России с Алжиром не ограничивается вопросами укрепления безопасности и стабильности на Африканском континенте. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Алжир вошел в тройку крупнейших покупателей российского вооружения после Индии и Китая: с 1991 по 2016-й год страна приобрела у России оружия на сумму $10 млрд, в том числе около 200 боевых танков Т-90. В 2022-м году стало известно о заключении еще одного контракта стоимостью 7 млрд. долларов.
Алжир в последние 5 лет вошел еще и в пятерку крупнейших покупателей российской пшеницы: в 2023-м в республику отправлено 2,5 млн тонн злака. Это почти в два раза больше предыдущего года. Также страна активно закупала в России ячмень, чечевицу, соевое масло и сухое молоко. Общий объем экспорта российской сельхозпродукции в Алжир 2024-м достиг $850 млн. Летом 2023 года президент России Владимир Путин назвал Алжир ключевым партнером России в арабском мире и в Африке.
Зерновые войны
Франция напротив, еще 7 лет назад будучи крупнейшим поставщиком продовольствия в Алжир, быстро теряет позиции на алжирском рынке: Если еще в 2018 году Алжир покупал 5,4 млн тонн французской пшеницы (почти полностью закрывая свои потребности за счет зерна из Франции), забирая половину французского экспорта за пределы ЕС, то в 2023-м экспорт уже едва превышал миллион тонн.
Такие цифры приводят в Министерстве экономики и финансов Франции.
В октябре прошлого года на фоне дипломатического конфликта Парижа и Алжира последний и вовсе исключил французские компании из тендера на импорт пшеницы и потребовал от других участников не предлагать французскую пшеницу. В результате за всю вторую половину прошлого года только одно судно с 31 500 тоннами мягкой пшеницы отправилось в Алжир.
Французско-алжирские отношения стремительно ухудшаются: 17 марта правительство Алжира отказало Парижу в приеме 60 своих граждан, подлежащих депортации из Франции. Незадолго до этого Франция заявила о намерении пересмотреть действующее десятилетиями соглашение об упрощенном переезде граждан Алжира во Францию. Это стало очередным этапом дипломатического конфликта между Парижем и Алжиром, который разворачивается с лета прошлого года. Алжир, бывший главным покупателем французского зерна, почти полностью ограничил его закупку.
Морские ворота Сахеля
Высокий потенциал для сотрудничества у России намечается и со странами прибрежной Западной Африки, имеющих выход к Атлантическому океану. Такое партнерство, в частности, продиктовано потребностью дружественного России альянса государств Сахеля получить выход к морю для обеспечения стабильной торговли.
К слову, в Гвинее, также, как и в Мали, Буркина-Фасо страной после государственного переворота правят «молодые» военные. И в период действий санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) против сахельской тройки государств именно Гвинея предоставила Мали возможность использовать свою территорию как «морские ворота» для получения поставок — в том числе зерна из России.
В мае 2024 года стало известно о намерении «Русала» построить железную дорогу и порт в соседней Гвинее-Бисау. Предполагается, что транспортная артерия соединит страну с Мали, Буркина-Фасо и Нигером, обеспечив им выход к морю.
Еще одним важным партнером России в региона становится Экваториальная Гвинея, с которой РФ еще в 2011 году заключила межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС). В 2015-м было достигнуто соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей России в порты Экваториальной Гвинеи, а в 2016-м — еще одно соглашение о военном сотрудничестве. При этом российское посольство в Малабо приступило к работе только в марте 2024 года.
Результатом серии переговоров в прошлом году стало заключение соглашения, по которому российские инструкторы приступят к подготовке местных военнослужащих. Договор позволяет отечественным специалистам приезжать в Экваториальную Гвинею для этой миссии. Важно также, что страна обладает существенными запасами энергоресурсов, а значит, есть потенциал для развития совместных экономических проектов.