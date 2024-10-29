Гибкая шея и дополнительная опора: малоизвестные факты о жирафах

Жирафы — травоядные животные, обитающие в саванне или на лесистых лугах в Африке. Взрослые самцы вырастают до 5,8 метров в высоту и весят до 1270 килограммов, а длина их шеи достигает 2,4 метра.
Чтобы кровь циркулировала по высокому телу жирафов, требуется очень высокое кровяное давление. Ученые в 2021 году описали уникальные характеристики кровеносных сосудов, сердца и почек животных, которые компенсируют высокое кровяное давление.
Рассказываем девять интересных малоизвестных фактов о жирафах.
Всегда начеку
Другие животные всегда наблюдают за жирафами, когда те испытывают стресс, так как они первыми замечают опасность с высоты своего роста.
Широкий обзор
У жирафов самые большие глаза среди всех наземных млекопитающих. Благодаря острому зрению животные замечают хищников в открытой саванне.
Длинные ресницы отпугивают муравьев и позволяют жирафам чувствовать колючки на ветках акации.
Пятна
Неровные коричневые пятна на теле каждого жирафа уникальны, как отпечатки человеческих пальцев. И эти отметины животным нужны для терморегуляции.
По краям каждого пятна проходит крупный кровеносный сосуд. Направляя кровоток к более мелким сосудам, разветвляющимся к центру метки, или от них, жираф может охлаждаться или удерживать тепло по мере необходимости.
Мухобойка
Черной кисточкой на хвосте жираф отгоняет от себя насекомых.
Сильная и гибкая шея
Как и у людей, у жирафов есть семь шейных позвонков, но длина каждого может превышать 25,4 сантиметра. Они соединены шаровидными шарнирами, которые обеспечивают диапазон движений на 360 градусов.
Дополнительную гибкость обеспечивают соединенные шарниром первый и второй грудные позвонки. Соединение между шеей и черепом жирафа позволяет ему вытягивать голову почти перпендикулярно земле.
Позвонки в плечах жирафа имеют длинные вертикальные отростки, которые создают горб. Затылочная связка проходит от задней части черепа до основания хвоста; наибольшей толщины она достигает в плечах. Эта связка действует как гигантская резиновая лента, противодействуя весу головы и шеи жирафа.
Из-за нее голова жирафа во время ходьбы покачивается вверх и вниз, эта же связка позволяет животному держать голову высоко поднятой, не полагаясь исключительно на мышечную энергию.
Дополнительная опора
Жираф — парнокопытное животные с двумя пальцами на ногах.
Благодаря пальцам ноги жирафа не подгибаются под огромным весом.
Удлиненные плюсневые и пястные кости составляют примерно половину длины ноги. По всей длине этих костей проходит канавка, в которой находится структура, называемая связкой для подвешивания. Эта эластичная ткань играет роль поддержки, помогая животным переносить свой вес с минимальными мышечными усилиями.
Симбиотические отношения
Красноклювые и желтоклювые дятлы живут в симбиозе с жирафами. Птицы поедают клещей и паразитов, находящихся на жирафах, а также чистят животным зубы.
Более того, лапы позволяют птицам ухватиться за жирафов и передвигаться вместе с ними по саванне.
Рога
У самцов может быть до пяти кальцинированных окциконов, или рогов, которые они используют во время драк за доминирование.
Длинный язык
Длина языка жирафа достигает 46 сантиметров, который позволяет им доставать пищу в виде листьев, стручком и плодов акаций, которые могут произрастать на высоте более 12 метров.
Губы жирафа состоят из прочной кожи, которая защищает от ран от колючих веток деревьев. На нёбе животного есть бороздки, помогающие открывать листья от веток.
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