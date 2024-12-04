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Гейтс обидел жителей Индии, назвав страну лабораторией

Слова американского миллиардера Билла Гейтса о потенциале Индии как «лаборатории для экспериментов» вызвали гневную реакцию среди индийских пользователей социальных сетей, которые сочли это замечание неуважительным, пишет газета Times of India.

Источник: AP 2024

В подкасте с американским предпринимателем Ридом Хаффманом Гейтс назвал Индию лабораторией для опытов и самым большим своим офисом за пределами США.

Его слова были восприняты индийскими пользователями как приравнивание родной страны к испытательному полигону, говорится в статье.

В одном из комментариев говорится, что «люди в Индии — это образцы для лаборатории Билла Гейтса, на которых он пробует разные вещи, а когда они оказываются эффективными, их переносят в США».

Ране «МК Уфа» поделился мнением эксперта о том, какое влияние имеет медицина на общество сегодня.