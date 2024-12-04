Гейтс обидел жителей Индии, назвав страну лабораторией

В подкасте с американским предпринимателем Ридом Хаффманом Гейтс назвал Индию лабораторией для опытов и самым большим своим офисом за пределами США.
Его слова были восприняты индийскими пользователями как приравнивание родной страны к испытательному полигону, говорится в статье.
В одном из комментариев говорится, что «люди в Индии — это образцы для лаборатории Билла Гейтса, на которых он пробует разные вещи, а когда они оказываются эффективными, их переносят в США».
Ране «МК Уфа» поделился мнением эксперта о том, какое влияние имеет медицина на общество сегодня.