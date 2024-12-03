Геймеры тратят больше времени на просмотр игровых видео, чем на сами игры

Геймеры проводят больше времени за просмотром видеоконтента об играх, чем непосредственно за игровым процессом. В среднем на игры они тратят 7,4 часа в неделю, а на просмотр игровых видео — 8,5 часа. Об этом сообщает портал Game Industry со ссылкой на отчет консалтингового агентства Midia Research.
Видеоконтент привлекает значительную часть активных игроков. Например, 24% пользователей игровых консолей и ПК, а также 48% игроков, совершающих покупки внутриигрового контента, смотрят игровые видео хотя бы раз в месяц. Последняя группа, по мнению аналитиков, представляет собой «игроков с высокими расходами» и особенно интересна с точки зрения монетизации.
По мнению авторов отчета, издатели игр упускают возможность для заработка, передавая значительную часть доходов сторонним платформам. Они заявляют, что видеоконтент может приносить прибыль не только за счет рекламы, но и благодаря интеграции в игровые экосистемы. Это особенно актуально на фоне замедления роста игрового рынка.
«Издателям игр пора задуматься о внутриигровом видео как о чем-то большем, чем просто маркетинг. Вернув себе видеоконтент, издатели смогут открыть новые источники дохода, такие как реклама, и стимулировать рост», — объяснил аналитик Midia Research Games Рис Эллиотт.
По данным Dexerto, сегодня в сфере игрового стриминга доминируют YouTube и Twitch. К примеру, в ноябре 2024 года миллионы зрителей следили за киберспортивными соревнованиями по League of Legends. Финал турнира Worlds 2024 стал самым просматриваемым киберспортивным событием в истории, собрав почти 7 млн зрителей одновременно.
Ранее консалтинговая компания Strategy Partners и Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) выпустили совместное исследование рынка видеоигр. Результаты показали, что российский рынок вырос на 47% в период с 2019 по 2021 год, главным образом из-за ограничений во время пандемии. В 2023 году рынок возобновил рост, увеличившись на 4,7% по сравнению с 2022 годом, и достиг 176 млрд рублей. Ожидается, что в 2024 году рост составит 6,1%, а объем рынка — 187 млрд рублей. Далее российский рынок видеоигр будет расти на 5% ежегодно до 2030 года.
Наиболее востребованной платформой для стримеров в России все еще остается Twitch: за 2023 год российская аудитория этой платформы выросла на 24%, несмотря на ограничения в монетизации и призывы блогеров переходить на другие сервисы. Второе место занимает китайская платформа Trovo от компании Tencent, хотя ее российская аудитория и просела на треть за 2023 год. Замыкает тройку лидеров VK Play Live — он уже входит в число самых посещаемых порталов для стриминга в России.