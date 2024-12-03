Геймеры тратят больше времени на просмотр игровых видео, чем на сами игры

Наиболее востребованной платформой для стримеров в России все еще остается Twitch: за 2023 год российская аудитория этой платформы выросла на 24%, несмотря на ограничения в монетизации и призывы блогеров переходить на другие сервисы. Второе место занимает китайская платформа Trovo от компании Tencent, хотя ее российская аудитория и просела на треть за 2023 год. Замыкает тройку лидеров VK Play Live — он уже входит в число самых посещаемых порталов для стриминга в России.