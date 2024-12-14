Герой дорамы: почему парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту

Национальное собрание Республики Корея поддержало отстранение от должности президента Юн Сок Ёля. Из 300 депутатов 204 проголосовали за импичмент, 85 выступили против, трое воздержались. Теперь дело передано в Конституционный суд, четверых из шести членов которого назначил сам президент. Высший судебный орган должен решить, пройдут ли в стране досрочные выборы, или же Юн Сок Ёль вернется к исполнению обязанностей. Эксперты прогнозируют, что возможная смена власти серьезно не повлияет на отношения Сеула с соседями и в целом на внешнюю политику страны.