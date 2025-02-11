Герой большой Родины. История Вали Котика, который отдал жизнь ради всех

11 февраля 1944 года ему исполнилось 14 лет. Шепетовка была освобождена, и старшие товарищи говорили: «Валя, ты уже сделал всё, что мог, пора же учиться…» Но пока отряд еще не был расформирован, Котик хотел оставаться в строю. В бою за Изяслав он получил ранение, ставшее для него роковым.