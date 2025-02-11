Герой большой Родины. История Вали Котика, который отдал жизнь ради всех

«Не хочется думать о смерти, поверь мне, в шестнадцать мальчишеских лет», — строки из песни «Орленок» в советские годы знали в нашей стране практически все.
Штурм стоило дорого
Написанная в 1930-х, посвященная юным героям Гражданской войны, эта песня с новой силой зазвучала в Великую Отечественную, когда мальчишки и девчонки наравне со взрослыми вставали на борьбу с гитлеровцами. И многим из них не суждено было дожить до шестнадцати…
В начале 1944 года Красная Армия уверенно гнала вермахт на Запад. На освобожденных территориях налаживали мирную жизнь, вчерашние партизаны вливались в ряды регулярных войск. Те, кто по возрасту не проходил в бойцы Красной Армии, возвращались за парты.
Воевавший на территории Украинской ССР партизанский отряд имени Кармелюка должен был быть расформирован в феврале 1944 года. Последней операцией, в которой его задействовали, стал штурм города Изяслава.
Боевая задача была выполнена, но цена за успех оказалась высокой. Среди погибших партизан оказался и боец, которого товарищи так и не научились называть полным именем — Валя Котик.
Я объявляю вам войну
Он родился 11 февраля 1930 года на Украине, в селе Хмелевка Каменец-Подольской области, в крестьянской семье. К моменту гитлеровского вторжения семья Вали жила в городе Шепетовка. Эвакуироваться они не успели, и оказались на оккупированной территории.
Люди в этой ситуации вели себя по-разному — кто-то принимал новый режим, кто-то пытался затаиться. А 11-летний Валя объявил фашистам собственную войну.
Вместе с приятелями он стал собирать и припрятывать оружие, оставшееся на местах боёв. Потом мальчишки осмелели до того, что стали красть автоматы у зазевавшихся гитлеровцев.
Осенью 1941 года Валя провел настоящую боевую операцию: дождался у дороги машину полевой жандармерии нацистов и подорвал ее броском гранаты, убив нескольких немцев.
Диверсия переполошила не только оккупантов, но и взрослых подпольщиков. Стало ясно, что в районе действует кто-то отчаянный, о ком ничего неизвестно. Первыми до Котика сумели добраться партизаны. После беседы с ним стало ясно, что остановить Валю невозможно, а, значит, остается взять его под контроль, поручая задания по возможностям паренька.
Он спас отряд
Котик стал выступать в качестве связного, разведчика и распространителя листовок. Немцы поначалу не обращали на него внимания, полагая, что для подпольщика он слишком мал.
Но к лету 1943 года над самим Валей и его семьей нависла угроза ареста. И тогда он вместе с матерью и братом ушёл в лес, став бойцом партизанского отряда имени Кармелюка.
Командование старалось сдерживать Валю, но это было сложно. А спустя несколько месяцев он фактически спас весь отряд.
В октябре 1943 года Котик, находившийся в партизанском дозоре, напоролся на карателей, готовившихся атаковать базу партизанского отряда. Мальчика скрутили, но, решив, что он не представляет угрозы и не может дать ценных разведданных, оставили под охраной здесь же, на опушке леса.
Каратели двинулись дальше, но Вале удалось вырваться, сорвать с пояса конвоира гранату и бросить её в сторону врагов. Взрыв убил на месте двоих карателей, а поднятый шум не дал застать партизан врасплох.
Раненый Валя добрался до своих и после выздоровления вернулся в строй.
До последнего вздоха
Учетная карточка партизана Котика свидетельствует, что только одних вражеских эшелонов с его участием под откос было пущено шесть. А еще было множество операций, за которые он был отмечен орденом Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечественной войны II степени».
11 февраля 1944 года ему исполнилось 14 лет. Шепетовка была освобождена, и старшие товарищи говорили: «Валя, ты уже сделал всё, что мог, пора же учиться…» Но пока отряд еще не был расформирован, Котик хотел оставаться в строю. В бою за Изяслав он получил ранение, ставшее для него роковым.
Валю первоначально похоронили в селе Хоровец. По просьбе его матери прах сына перенесли в город Шепетовку и перезахоронили в городском парке.
За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1958 года Котику Валентину Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Что с вами не так?
В истории он остался навсегда 14-летним, самым юным Героем большой страны.
А потом пришли другие времена. И в разделенном государстве то там, то здесь стали исчезать улицы его имени, парки, а где-то и бюсты героя. Хотя никто не может внятно ответить на простой вопрос: почему?
Разве Валя был ненастоящим? Разве он проводил репрессии или кого-то «колонизировал»? Почему мальчишка, отдавший жизнь ради всех советских людей, вдруг для кого-то стал чужим?
Андрей Сидорчик