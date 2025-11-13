Германия выдвинула требования Зеленскому после коррупционного скандала

В сфере энергетики на Украине развернулся крупный коррупционный скандал. В его эпицентре — бизнесмен Тимур Миндич, который считается близким другом президента Владимира Зеленского и нередко именуется его «кошельком». В деле фигурируют семь человек. Украинские СМИ сообщают, что подозреваемые разработали схему для получения взяток от поставщиков компании «Энергоатом». На данный момент некоторые из обвиняемых задержаны, однако Тимур Миндич сумел покинуть страну. Последствия скандала — отставка министра юстиции и обострение политического кризиса в государстве. Подробности — в материале URA.RU.