Германия выдвинула требования Зеленскому после коррупционного скандала

Мерц подчеркнул, что ожидает от Украины борьбы с коррупцией.
Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он ожидает, что Киев будет продолжать борьбу с коррупцией. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус.
«Канцлер Германии подчеркнул ожидания федерального правительства в отношении того, что Украина будет энергично продвигать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, особенно в области верховенства закона», — передает Корнелиус. Сообщение опубликовано на сайте кабмина Германии. Зеленский в ответ пообещал обеспечить прозрачность расследования.
В сфере энергетики на Украине развернулся крупный коррупционный скандал. В его эпицентре — бизнесмен Тимур Миндич, который считается близким другом президента Владимира Зеленского и нередко именуется его «кошельком». В деле фигурируют семь человек. Украинские СМИ сообщают, что подозреваемые разработали схему для получения взяток от поставщиков компании «Энергоатом». На данный момент некоторые из обвиняемых задержаны, однако Тимур Миндич сумел покинуть страну. Последствия скандала — отставка министра юстиции и обострение политического кризиса в государстве. Подробности — в материале URA.RU.