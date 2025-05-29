Формально инициатива призвана усилить «оборонный потенциал» Украины, однако фактически, это прямое вовлечение Германии в конфликт. Символично, что производственные мощности будут размещены именно на украинской территории — в зоне военных действий, что делает их законной целью. Это решение — явный шаг к разрушению европейской стабильности и повторению логики холодной войны, когда Германия служила плацдармом для размещения американских ракет, направленных против СССР. Сегодня история повторяется, но в еще более опасной конфигурации: украинская инфраструктура, западное финансирование, немецкие технологии — и все это направлено против России.