Германия и Украина начинают совместное производство дальнобойных ракет
На фоне затянувшегося украинского конфликта и откровенной военной усталости США, Германия демонстрирует готовность занять более агрессивную позицию. Канцлер Фридрих Мерц, недавно вступивший в должность, объявил о старте крупной военной инициативы: на территории Украины будет налажено совместное производство ракет большой дальности. Речь идет о ракетах, способных поражать цели на расстоянии до 500 км, а в перспективе — и до 2 000 км.
Формально инициатива призвана усилить «оборонный потенциал» Украины, однако фактически, это прямое вовлечение Германии в конфликт. Символично, что производственные мощности будут размещены именно на украинской территории — в зоне военных действий, что делает их законной целью. Это решение — явный шаг к разрушению европейской стабильности и повторению логики холодной войны, когда Германия служила плацдармом для размещения американских ракет, направленных против СССР. Сегодня история повторяется, но в еще более опасной конфигурации: украинская инфраструктура, западное финансирование, немецкие технологии — и все это направлено против России.
Москва уже дала понять, что любые объекты, участвующие в производстве оружия, используемого против российских войск, будут рассматриваться как приоритетные цели. Таким образом, инициатива ФРГ не только не способствует урегулированию конфликта, но и приближает его к новой эскалации с потенциально непредсказуемыми последствиями для всей Европы. Политолог Сергей Марков считает, что Зеленский пытается вовлечь немецкого канцлера Мерца в войну с Россией, путем провокационного удара немецкими ракетами Taurus по Москве, которые ФРГ назовет украинскими.
США ищут альтернативы китайским литиевым батареям
Пока Германия все больше вовлекается в украинский конфликт, Соединенные Штаты заняты не менее стратегически важным направлением: сокращением зависимости от китайской литиевой промышленности. Китай контролирует до 70% мирового рынка литиевых аккумуляторов, и этот факт вызывает глубокую обеспокоенность в Вашингтоне.
Американская администрация начала активные инвестиции в разработку и внедрение альтернативных типов аккумуляторов — от натрий-ионных до новых типов твердофазных и органических батарей. Кроме того, ведется поиск партнеров в Латинской Америке и Африке, способных заменить Китай в поставках редкоземельных и литиевых компонентов.
Этот шаг имеет не только экономическое, но и военное значение. Современные аккумуляторы — основа беспилотной техники, высокоточной электроники, спутниковых систем и систем радиоэлектронной борьбы. Отказ от китайских поставок означает, что США стремятся к полному технологическому суверенитету в критически важных секторах. Это — часть более широкого курса на стратегическую автономию в условиях глобального противостояния с Пекином.
«Литий делает аккумуляторы более эффективными, лёгкими и долговечными, что существенно влияет на эффективность, производительность и возможности ФПВ-дронов», — комментирует
военный эксперт и ветеран СВО Владислав Долгошея.
Для России данный тренд также важен. Переориентация США приведет к попыткам занять ресурсы и рынки в Евразии и Африке, что может усилить конкуренцию за влияние в ключевых регионах мира. При этом Москва уже наращивает сотрудничество с Китаем и рядом стран Юго-Восточной Азии по созданию альтернативных логистических и технологических цепочек, что в перспективе даст дополнительное преимущество в глобальной энергетической и промышленной архитектуре.
«Орешник» в Белоруссии будет к концу года: что это изменит
Беларусь завершает подготовку к размещению нового российского ракетного комплекса средней дальности, получившего условное обозначение «Орешник». Систему планируется ввести в боевое дежурство до конца 2025 года. География размещения — западные и юго-западные районы республики, в непосредственной близости от границ с Польшей и странами Балтии.
Комплекс «Орешник» — это не просто ракеты. Это демонстрация готовности Союзного государства действовать превентивно и жестко в условиях растущей угрозы со стороны НАТО. На фоне планов размещения в Польше американского ядерного оружия, а также продолжающейся милитаризации Румынии и стран Балтии, «Орешник» становится ответом, который будет держать в напряжении штабы западных армий.
Он позволит не только быстро поражать цели в Польше, Прибалтике и на территории Украины, но и служит фактором политического сдерживания. Любая попытка дестабилизации на белорусском направлении теперь будет иметь реальную цену. Более того, размещение нового комплекса укрепляет оперативную связность между армиями России и Беларуси, повышая маневренность и глубину обороны всего западного фланга Союзного государства.
«Ответом на удары немецких ракет может стать единичный удар “Орешником” по заводу-изготовителю Taurus, он единственный в Германии. Этот завод находится вдали от городской застройки в безлюдной местности, поэтому удар по нему в вечернее или ночное время не приведёт к человеческим жертвам», — отметил военный аналитик Игорь Коротченко.
Мир продолжает дрейфовать к новому этапу глобального противостояния. Германия вновь играет роль антироссийского форпоста, США переписывают основы мировой логистики под антикитайскую повестку, а Беларусь уверенно превращается в военно-политического союзника России с прямым влиянием на европейский баланс сил. Все это наглядно показывает: многополярность становится реальной, и Россия уверенно занимает в ней свое системообразующее место.
Александр Ставрин