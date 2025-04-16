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Герман-младший планирует пригласить Ефремова на роль в фильме об Эйзенштейне

Кинорежиссёр Алексей Герман-младший планирует пригласить актёра Михаила Ефремова участвовать в пробах на одну из ролей в фильме о Сергее Эйзенштейне.

Источник: РИА "Новости"

«Не на (роль. — RT) Эйзенштейна, но я хочу попробовать Михаила, если у него всё будет (в порядке. — RT) со здоровьем, на одну из ролей», — цитирует его ТАСС.

По словам режиссёра, в съёмках картины примет участие большое количество известных артистов.

Герман-младший работает над фильмом вместе с продюсером Константином Эрнстом.

9 апреля Ефремов покинул колонию, где отбывал наказание за смертельное ДТП, в рамках условно-досрочного освобождения. Адвокат актёра отмечал, что речь о том, чтобы вернуться в кино после УДО, пока не идёт, сейчас Ефремов «займётся лечением».

Ранее Ефремов заявил, что ему тяжело адаптироваться к обычной жизни после колонии.