Герман-младший планирует пригласить Ефремова на роль в фильме об Эйзенштейне

«Не на (роль. — RT) Эйзенштейна, но я хочу попробовать Михаила, если у него всё будет (в порядке. — RT) со здоровьем, на одну из ролей», — цитирует его ТАСС.
По словам режиссёра, в съёмках картины примет участие большое количество известных артистов.
Герман-младший работает над фильмом вместе с продюсером Константином Эрнстом.
9 апреля Ефремов покинул колонию, где отбывал наказание за смертельное ДТП, в рамках условно-досрочного освобождения. Адвокат актёра отмечал, что речь о том, чтобы вернуться в кино после УДО, пока не идёт, сейчас Ефремов «займётся лечением».
Ранее Ефремов заявил, что ему тяжело адаптироваться к обычной жизни после колонии.