Гериатр о «молодых людях». Зачем возраст молодости хотят поднять до 38 лет

Конечно, сейчас много инфантильных людей в возрасте 30−35 лет и даже старше, которые до этих лет больше полагаются на родителей и во многом живут за их счет. Но это тоже не связано ни с медициной, ни с биологическим развитием человека. Такое развитие обусловлено социально-культурными трендами. Как правило, родители могут за них платить, и у детей меньше стимулов саморазвиваться. Хотя есть и противоположные случаи, когда люди вынуждены начинать работать и в 15 лет.