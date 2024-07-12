Гериатр о «молодых людях». Зачем возраст молодости хотят поднять до 38 лет

Если такие разговоры происходят, значит, это кому-нибудь нужно. Может быть, действительно, организм человека в последние годы стал меньше изнашиваться, и к 38 годам люди оказываются моложе своих родителей, когда им было столько же лет? Может, человечество реально молодеет, и пришло время поднять возрастную планку для молодости? Что думают по этому поводу медики?
Существует международная медицинская классификация, по которой молодыми люди считаются до 44 лет включительно, с 45 до 59 — это зрелый возраст, а после 60 — пожилой, — объясняет aif.ru врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов. — Но намерения поднять юридическую планку молодого возраста с 35 лет до 38 имеют не медицинское, а социальное значение. Скорее всего, это связано со старением популяции. Ведь хорошо известно, что пожилых людей становится все больше.
С физиологической точки зрения заметных сдвигов у человека не наблюдается, возраст полового созревания, менархе (первая менструация), дебюта сексуальной жизни или климакса (сексуального увядания) существенно не изменились. Сдвиг первых родов у женщин на более поздний возраст — это тоже следствие не биологических изменений, а социальных. И еще прогресса медицины — у многих зачатие наступает уже благодаря продвинутым медицинским технологиям, отсутствовавшим ранее.
Самые заметные изменения касаются пожилого возраста. Сегодня появился даже такой термин, как «молодые пожилые» — это бодрые, работоспособные и высокоэффективные люди 60−65 лет. Вот они точно более здоровы и молоды, чем их родители в таком же возрасте. И прежде всего это связано с улучшением питания и более здоровым образом жизни.
Конечно, сейчас много инфантильных людей в возрасте 30−35 лет и даже старше, которые до этих лет больше полагаются на родителей и во многом живут за их счет. Но это тоже не связано ни с медициной, ни с биологическим развитием человека. Такое развитие обусловлено социально-культурными трендами. Как правило, родители могут за них платить, и у детей меньше стимулов саморазвиваться. Хотя есть и противоположные случаи, когда люди вынуждены начинать работать и в 15 лет.
Так что биологически человек более устойчив и стабилен, чем социально и психологически.