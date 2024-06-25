Гергиев, Боярская, Машков, Сигалова на церемоним врчения премии «Золотая маска»: яркие кадры

24 июня в театре им. Евгения Вахтангова прошла церемония награждения победителей премии «Золотая маска». В этом году «ЗМ» впервые вышла за пределы театра — на Арбат. Актеры уличных театров Альметьевска, Санкт-Петербурга, Подмосковья и других регионов развлекали гостей премии и всех прохожих, вовлекая их в театральное действие.