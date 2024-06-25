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Гергиев, Боярская, Машков, Сигалова на церемоним врчения премии «Золотая маска»: яркие кадры

24 июня в театре им. Евгения Вахтангова прошла церемония награждения победителей премии «Золотая маска». В этом году «ЗМ» впервые вышла за пределы театра — на Арбат. Актеры уличных театров Альметьевска, Санкт-Петербурга, Подмосковья и других регионов развлекали гостей премии и всех прохожих, вовлекая их в театральное действие.

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Открыли церемонию председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков и директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. В этот вечер в театре Вахтангова можно было наблюдать нашествие звезд — Валерий Гергиев, Сергей Женовач, Григорий Заславский, Алла Сигалова, Игорь Петренко, Вячеслав Стародубцев, Лиза Боярская и другие.

В номинации «Лучший спектакль. Драматический театр» приз получил спектакль «Муть. Мухаджиры» из Казани. А номинацию «лучший оперный спектакль» прокатили — музыкальное жюри приняло в этом году ее не присуждать.

Как это было — в нашем фоторепортаже.