Герцог, граф, барон — что это за титулы и чем они различаются

Во многих европейских странах исторически сложилась и существует система аристократических титулов. Еще в древние времена они не только обозначали знатное происхождение, но и определяли статус человека в обществе. Что означают три наиболее распространенных титула и чем они отличаются — читайте в справке Aif.ru.
Что означают титулы герцога, графа, барона и в чем их разница?
Разнообразие дворянских титулов в Европе имеет тысячелетнюю историю. Человек, наделенный титулом, обычно занимал более привилегированную позицию по отношению не только к монарху, но и к представителям своего рода. Однако наиболее известные титулы — герцог, граф, барон — до сих пор вызывают споры в трактовке. Что они означают и какими привилегиями наделялись обладатели этих титулов?
Герцог
Слово «герцог» происходит от латинского слова dux, что в переводе означает «лидер» или «вождь». Впервые данный титул появился в Средневековье в 768−814 годах: при расширении Франкского государства герцоги впервые получили статус должностных лиц короля и заручились поддержкой первых лиц государства.
В древние времена герцогами называли военных предводителей, под управлением которых находилась определенная территория, называемая герцогством.
Герцоги имели право принимать участие в советах при монархе и чеканить собственную монету. Титул был наследственным и передавался от отца к сыну.
Граф
Титул графа возник гораздо раньше — в IV веке — и берет начало еще со времен Римской империи. Слово «граф» происходит от латинского comes, что в переводе означает «спутник», «соратник». Изначально графами называли должностных лиц государства, назначенных монархом для управления определенными территориями. Иерархическая позиция титула занимает промежуточное положение между герцогом и бароном — графы считались ниже по рангу, чем герцоги, но при этом выше баронов.
Граф занимался развитием состояния герцога и стоял у него на службе, включая и военную. Наделенные данным титулом имели право взимать налоги и управлять судебными органами своих территорий. При этом участвовать в монархических собраниях графам запрещалось.
Барон
Титул «барон» имеет древнегерманские корни и происходит от слова baro, что означает «воин», «свободный человек». В
Барон — самый низкий из трех основных титулов, занимающий последнее место в иерархии титулов высшего дворянства. Однако он все еще является аристократическим: как правило бароны владели небольшими земельными территориями, называемыми манорами, а также были обязаны служить в войске своего феодала. При этом сам титул мог быть как наследственным, так и пожизненным.