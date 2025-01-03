Герцог, граф, барон — что это за титулы и чем они различаются

Разнообразие дворянских титулов в Европе имеет тысячелетнюю историю. Человек, наделенный титулом, обычно занимал более привилегированную позицию по отношению не только к монарху, но и к представителям своего рода. Однако наиболее известные титулы — герцог, граф, барон — до сих пор вызывают споры в трактовке. Что они означают и какими привилегиями наделялись обладатели этих титулов?