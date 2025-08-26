Визит Путина в Китай: что изменят ключевые события на саммите ШОС

Он напомнил, что визит Путина в Китай проходит на фоне сложной международной обстановки. Индия, чей премьер-министр Нарендра Моди впервые за семь лет посетит КНР, балансирует между давлением США и сближением с Китаем и Россией. Недавний указ Трампа о пошлинах на индийский экспорт подтолкнул Нью-Дели к укреплению связей с Москвой, о чем свидетельствует приглашение Путина в Индию в конце 2025 года.