Визит Путина в Китай: что изменят ключевые события на саммите ШОС

Саммит ШОС
С 31 августа по 1 сентября Тяньцзинь станет эпицентром мировой дипломатии, принимая саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На мероприятие приглашены более 20 лидеров, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, премьер-министра Индии Нарендру Моди, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Ирана Масуда Пезешкиана, президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. О том, что Владимир Путин примет участие в саммите и пробудет в Китае с 31 августа по 3 сентября, помощник президента Юрий Ушаков говорил еще в июне.
Как отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в разговоре с ВФокусе Mail, это демонстрирует, что ШОС стремится стать ключевой платформой для формирования многополярного мира.
По итогам саммита ожидается принятие Тяньцзинской декларации, которая, по словам политолога, может осудить протекционистские меры и санкции, введенные администрацией Дональда Трампа. Кашин подчеркнул, что согласование единой позиции по глобальным вопросам, учитывая различия во взглядах участников, станет крупным успехом. Для России и Китая это шанс укрепить общие договоренности. Эта поездка станет 20-м официальным визитом в Китай в должности президента России для Владимира Путина.
Военный парад в Китае
3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине пройдет масштабный военный парад, посвященный 80-летию победы Китая над Японией и окончания Второй мировой войны. Пекин обещает показать новейшие образцы вооружений: танки, истребители, гиперзвуковое оружие и, возможно, первый беспилотник-невидимку FH-97, о котором ранее сообщила South China Morning Post. Для Владимира Путина это станет символическим ответом на визит Си Цзиньпина на парад Победы в Москве.
Кашин отметил, что такие события подчеркивают историческую память о победе во Второй мировой войне, которая остается важной характеристикой российско-китайско сотрудничества. Если Дональд Трамп, известный своей любовью к военным шоу, приедет в Пекин, парад может стать ареной неожиданных дипломатических маневров, предположил политолог. Пресс-секретарь президентаДмитрий Песков не исключил возможности встречи российского и американского лидеров в Китае.
Личный разговор лидеров России и Китая
3 сентября в Пекине состоятся переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые, по словам Кашина, являются частью регулярного диалога: лидеры поддерживают постоянные контакты. На повестке дня — крупные проекты, такие как газопровод «Сила Сибири — 2», а также преодоление санкционных барьеров. 90% расчетов между Россией и Китаем уже проводятся в национальных валютах, но прозрачность китайской платежной системы, интегрированной с SWIFT, позволяет США отслеживать сделки и вводить санкции против китайских компаний, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.
Поэтому создание защищенной системы платежей остается ключевой задачей, требующей решения технических и организационных проблем. Кроме того, лидеры могут обсудить итоги встречи Путина с Трампом на Аляске.
«У нас движение довольно постепенное и поступательное. Каждый год происходят 2−3 важных встречи на высшем уровне. В ходе каждой из них делаются определенные шаги по углублению сотрудничества. Меняются формулировки, достигаются соглашения по конкретным направлениям. Такого, чтобы какое-то одно мероприятие все изменило и развернуло, не бывает».
Он напомнил, что визит Путина в Китай проходит на фоне сложной международной обстановки. Индия, чей премьер-министр Нарендра Моди впервые за семь лет посетит КНР, балансирует между давлением США и сближением с Китаем и Россией. Недавний указ Трампа о пошлинах на индийский экспорт подтолкнул Нью-Дели к укреплению связей с Москвой, о чем свидетельствует приглашение Путина в Индию в конце 2025 года.
Кашин отметил, что ШОС и БРИКС становятся платформами для выработки альтернативной западной модели мировой политики.
«Успех саммита в Тяньцзине и переговоров в Пекине может усилить позиции России и Китая в противостоянии санкциям и экономическому давлению. Визит Трампа, если он состоится, может либо разрядить, либо обострить эту напряженность, особенно в контексте украинского конфликта, который добавляет визиту особую значимость», — заключил политолог.