Геологи выяснили, как образовался самый длинный подводный хребет Земли

Восточно-Индийский хребет на 5 тысяч километров протянулся по дну Индийского океана с севера на юг вдоль 90-го меридиана восточной долготы. Это самый протяженный подводный хребет на планете, высота его горных пиков достигает двух километров, но их вершины скрыты под поверхностью океана. Как установила международная группа ученых, статья которых опубликована в журнале Nature Communications, Восточно-Индийский хребет образовался 43−83 миллиона лет тому назад, и сам процесс его формирования оказался очень необычным.
«Наше исследование показало, что, в отличие от большинства вулканических горячих точек, которые остаются неподвижными в мантии и создают вулканические цепи, когда тектонические плиты дрейфуют по ним, горячая точка Кергелен, ответственная за Восточно-Индийский хребет, с течением времени сместилась в мантии на несколько сотен километров», — объяснил геолог Хьюго Олирук из Университета Кертин (Австралия). До сих пор подобное явление было выявлено для нескольких горячих точек в Тихом океане, но для Индийского океана это первый такой случай.
Это открытие не только позволило уточнить возраст и происхождение Восточно-Индийского хребта, оно поможет ученым создать более точные модели того, как тектонические плиты смещались относительно друг друга на протяжении миллионов лет, что имеет важное значение для понимания геологического прошлого Земли.
Возможно, когда-нибудь благодаря таким исследованиям смонтируют новое видео с «танцем» материков по планете в течение миллиардов лет.