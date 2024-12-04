Геологи выяснили, как образовался самый длинный подводный хребет Земли

«Наше исследование показало, что, в отличие от большинства вулканических горячих точек, которые остаются неподвижными в мантии и создают вулканические цепи, когда тектонические плиты дрейфуют по ним, горячая точка Кергелен, ответственная за Восточно-Индийский хребет, с течением времени сместилась в мантии на несколько сотен километров», — объяснил геолог Хьюго Олирук из Университета Кертин (Австралия). До сих пор подобное явление было выявлено для нескольких горячих точек в Тихом океане, но для Индийского океана это первый такой случай.