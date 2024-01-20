Геологи объяснили загадку взрывающихся кратеров Ямала и Гыданского полуострова

Как рассказал ведущий автор исследования, профессор Университета Осло Хельге Хеллеванг, кратеры появляются только в определенных районах Сибири — тех, что славятся огромными подземными запасами природного газа. По наблюдениям его команды, взрывы происходят в те моменты, когда изменение климата или потепление атмосферы ослабляет «оковы» вечной мерзлоты.
Поэтому, с его точки зрения, именно горячий природный газ, просачиваясь через геологические разломы, накапливается под замерзшим слоем почвы, нагревает снизу вечную мерзлоту и приводит к взрыву. Исследователь уточняет, что взрыв может произойти только в том случае, «если вечная мерзлота тонкая и достаточно слабая, чтобы ее можно было сломать».
В подтверждение теории геологи приводят тот факт, что Гыданский полуостров и Ямал — одни из крупнейших территорий в мире, которые изобилуют запасами природного газа.
Сейчас работа норвежских геологов опубликована на портале EarthArXiv, и ее выводы пока не подтверждены научным сообществом. Если она окажется верной, это может добавить проблем разработчикам климатических моделей.
По словам профессора Университетского центра на Шпицбергене Томаса Бирчалла, поскольку природный газ полон метана, это может означать, что кратеры действуют как огромные дымоходы, через которые разрушительное химическое вещество может внезапно вылиться в атмосферу. Правда, Хелленванг оговаривается: раз такое явление существует только в Сибири, да и то не повсеместно, возможно, его влияние в глобальном масштабе будет незначительно.