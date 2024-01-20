Геологи объяснили загадку взрывающихся кратеров Ямала и Гыданского полуострова

Как рассказал ведущий автор исследования, профессор Университета Осло Хельге Хеллеванг, кратеры появляются только в определенных районах Сибири — тех, что славятся огромными подземными запасами природного газа. По наблюдениям его команды, взрывы происходят в те моменты, когда изменение климата или потепление атмосферы ослабляет «оковы» вечной мерзлоты.

Поэтому, с его точки зрения, именно горячий природный газ, просачиваясь через геологические разломы, накапливается под замерзшим слоем почвы, нагревает снизу вечную мерзлоту и приводит к взрыву. Исследователь уточняет, что взрыв может произойти только в том случае, «если вечная мерзлота тонкая и достаточно слабая, чтобы ее можно было сломать».

В подтверждение теории геологи приводят тот факт, что Гыданский полуостров и Ямал — одни из крупнейших территорий в мире, которые изобилуют запасами природного газа.

Сейчас работа норвежских геологов опубликована на портале EarthArXiv, и ее выводы пока не подтверждены научным сообществом. Если она окажется верной, это может добавить проблем разработчикам климатических моделей.