Геологи объяснили происхождение турецкого кратера, похожего на «Инь и Ян»

Последнее крупное извержение этого спящего сейчас стратовулкана произошло в 1650 году. Однако около 250 тысяч лет тому назад извержение Немрута было настолько мощным, что могучие потоки лавы перекрыли близлежащую реку, в результате чего появилось самое большое озеро Турции, озеро Ван, лежащее к востоку от горы.