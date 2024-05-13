Геологи объяснили происхождение турецкого кратера, похожего на «Инь и Ян»

Гора Немрут, названная в честь библейского царя Нимрода, возвышается почти на 3 тысячи метров над уровнем моря на востоке Турции, на стыке Аравийской и Евразийской тектонических плит.
Последнее крупное извержение этого спящего сейчас стратовулкана произошло в 1650 году. Однако около 250 тысяч лет тому назад извержение Немрута было настолько мощным, что могучие потоки лавы перекрыли близлежащую реку, в результате чего появилось самое большое озеро Турции, озеро Ван, лежащее к востоку от горы.
Во время того же извержения на вершине Немрута образовалась большая кальдера (округлая впадина) шириной 8,5 километра и глубиной 610 метров. В ходе серии последующих небольших извержений из вулканических жерл в восточной части кальдеры, одна половина кратера покрылась окаменевшей лавой, а вторая постепенно наполнилась водой и стала озером глубиной 176 метров.
Эта разница между двумя половинами кальдеры особенно заметна, когда гора покрыта снегом. Когда это происходит, вершина Немрута напоминает символ «Инь и Ян» из китайской философии. Именно такая фантастическая картина запечатлена на снимке, сделанном с борта Международной космической станции.