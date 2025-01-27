Геологи объяснили, какие полезные ископаемые есть в Гренландии

В последний месяц Гренландия стала регулярно появляться на первых полосах мировых СМИ: еще до инаугурации новый президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть ее частью Соединенных Штатов.
На первый взгляд Гренландия — лишь огромная снежная пустыня, но недра самого большого острова в мире таят в себе немало полезных и ценных богатств. Подробной описью всего, что можно добыть в Гренландии, поделился портал IFLScience.
Гренландский ледник — второй по величине в мире после Антарктиды. Под толщей льдов скрыты огромные каньоны, останки доисторических растений и даже следы жизни первобытных людей, но главное богатство полуострова скрыто еще глубже.
Драгоценные металлы и минералы
В Гренландии до сегодняшнего дня практически не велась добыча каких-либо полезных ископаемых, поэтому земля этого острова таит в себе множество ценных веществ: согласно отчету 2023 года, почва Гренландии содержит 25 из 34 материалов, которые, по классификации Европейской комиссии, называются «критически важными».
В этот список входят драгоценные металлы (золото и серебро) и сырье для батарей (кобальт, медь, никель и литий), а еще драгоценные камни, такие как рубины и оливины.
Ископаемое топливо
Остров богат залежами угля, природного газа и нефти — хотя добыть их не так просто. Крупные мировые корпорации вели здесь геологоразведочные работы с 1970 годов, но особых успехов они не принесли.
В 2021 году руководство острова наложило запрет на дальнейшие попытки добычи нефти, сославшись на слишком большой риск для экосистемы. Тем не менее, по подсчетам экспертов, под Гренландией может находиться до 31,4 миллиарда баррелей нефти.
Территория для маневра
Гренландия также может стать стратегическим плацдармом для освоения Арктики, которое становится приоритетом для сверхдержав в XXI веке.
Глобальное потепление, критически влияющее на территории в более южных широтах, открывают для освоения как землю самого острова, так и близлежащие к нему арктические территории.
Ученые также предполагают, что таяние льдов откроет для постоянного судоходства путь к северу от Канады — и здесь Гренландия тоже может сыграть ключевую роль, учитывая, что США уже контролируют Аляску на другом конце континента.
Несмотря на это, ни тогда, ни сейчас датское правительство не выразило желания расстаться с островом.
Ранее рассказывали, что Дания даже изменила герб страны, чтобы подчеркнуть неотъемлемость своих заокеанских территорий.