Геолог развеял миф о мистическом происхождении Аньлунских пирамид в Китае

Кроме пирамидальной формы, горы удивляют тем, что слои породы, из которой они сложены, настолько точно и аккуратно нагромождены друг на друга, что сложно поверить в их естественное происхождение. Несмотря на существование научного объяснения этого феномена, вокруг Альлунских пирамид существуют разнообразные конспирологические теории. Кто-то уверен, что это древние захоронения, оставленные погибшей цивилизацией, другие считают, что Аньлунские пирамиды послужили прототипами для египетских, а кто-то не сомневается, что это работа инопланетян.