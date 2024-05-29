Геолог развеял миф о мистическом происхождении Аньлунских пирамид в Китае

В китайской провинции Гуйчжоу, расположенной на юго-западе страны, в уезде Аньлун есть примерно дюжина гор удивительно правильной конической формы. Их называют Аньлунскими пирамидами из-за того, что они очень похожи на знаменитые пирамиды Древнего Египта. В последние годы, во многом благодаря этим необычным горам, уезд Аньлун стал популярным туристическим направлением.
Кроме пирамидальной формы, горы удивляют тем, что слои породы, из которой они сложены, настолько точно и аккуратно нагромождены друг на друга, что сложно поверить в их естественное происхождение. Несмотря на существование научного объяснения этого феномена, вокруг Альлунских пирамид существуют разнообразные конспирологические теории. Кто-то уверен, что это древние захоронения, оставленные погибшей цивилизацией, другие считают, что Аньлунские пирамиды послужили прототипами для египетских, а кто-то не сомневается, что это работа инопланетян.
Как появились Аньлунские пирамиды
Тем временем, как объясняет Чжоу Цювэнь, профессор Университета Гуйчжоу, так называемые Аньлунские пирамиды — типичный пример карстового рельефа, образовавшегося примерно 200 миллионов лет тому назад. В ту эпоху на территории Аньлуна было мелкое море. Минеральные вещества постепенно растворялись в морской воде, а затем снова кристаллизовались, образуя доломит — осадочную горную породу, из которой сложены «пирамиды».
Слоистая структура гор, отдельные блоки каменной породы, аккуратно лежащие один на другом — все это результаты периодических колебаний климата и хорошо известного ученым геологического процесса: мелкие трещины в скалах позволяют воде медленно разъедать их, из-за чего формируются сегменты породы, напоминающие специально вырубленные блоки.
Что касается пирамидальной формы этих карстовых формаций, то в ней тоже виновата водная эрозия. Верхние слои карста разрушались быстрее, и нижние — медленнее, что привело к образованию гор-пирамид с острыми вершинами и широкими основаниями.