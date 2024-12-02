Географы оценили вывод, что люди откачали воду и наклонили ось Земли

«Мы только имеем возможность наблюдать фактическое положение оси, наблюдать, как Земля вращается относительно звезд. Мы можем измерять сам феномен, а что за ним стоит, что находится внутри Земли, у нас возможности изучить нет. Мы можем сказать, как Земля устроена, но не можем это отслеживать настолько детально, чтобы сказать, что завтра будет смещение в ту сторону, а через год в другую. Это был бы основной фактор, на который стоило бы обратить внимание, но мы его изучить не можем», — заключил ученый.