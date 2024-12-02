Географы оценили вывод, что люди откачали воду и наклонили ось Земли

Ранее в журнале Geophysical Research Letters было размещено исследование о связи истощения грунтовых вод и изменения наклона Земли. Впервые доклад опубликовали в июне 2023 года, однако сейчас он был пересмотрен. В нем ученые Сеульского национального университета на основе данных за 1993 по 2010 год делают вывод, что откачка 2150 гигатонн грунтовых вод привела к смещению наклона Земли на 70−80 см.
Как пояснил РБК заведующий лабораторией деформационных процессов в земной коре Института динамики геосфер РАН Алексей Остапчук, толщина земной коры достигает примерно 40 км. Человек использует воду на глубине до 300 м, поскольку та, что находится ниже, является минерализованной и соленой.
«Радиус же земного шара составляет 6400 км, что в десятки тысяч раз больше толщины слоя, откуда извлекают воду. Но когда мы выкачали условно грунтовую воду, мы ее не убрали с земного шара, мы ее перераспределили. Мы используем извлеченную воду, загрязняем ее, после чего возвращается в Мировой океан. В этой связи гораздо важнее задуматься о проблемах истощения грунтовых вод и очистки использованной воды», — считает эксперт.
«То, что подземных вод становится мало, — это факт. Но на эволюцию Земли как огромного космического объекта это [влияет как] весьма незначительный фактор. Что может принципиально поменять [наклон Земли]? Например, сильнейшее землетрясение», — пояснил специалист.
Человечество не выкачивает воду в огромных объемах «сиюминутно», к тому же она параллельно возвращается обратно, продолжил Остапчук. Например, воду вкачивают при разработке месторождений, отметил он.
По мнению собеседника РБК, в исследовании вывод делается на основе «не совсем корректных данные. Кроме того, что часть воды, возвращенной в почву людьми, в нем игнорируется, в докладе также не упомянута выкачка нефти. “То есть жидкостей, которые мы добываем, гораздо больше”, — заключил он.
Другой эксперт — заместитель директора по научной работе ФИЦ ЕГС РАН Руслан Дягилев также назвал грунтовые воды «поверхностной вещью». Он согласился, что их откачка оказывает незначительное влияние на ось, учитывая масштабы планеты.
«Движение оси — вещь абстрактная, воображаемая. Изучая, как вращается Земля, мы примерно прикидываем, где ось проходит в настоящий момент. Все изменения обусловлены относительно смещения всех компонентов огромного массивного тела, которым является Земля. То есть внутреннее ядро относительно внешнего или внешнее относительно внутреннего чуть-чуть сместилось или чуть-чуть ядро сместилось в мантии
«Это такая деталь, которая не должна влиять [на изменение наклона Земли], потому что остальные факторы, которые я перечислил — ядро, мантия — это более 99,99% влияния всей внутренней части», — пояснил Дягилев.
Комментируя данные об объемах откачиваемых грунтовых вод, которые приводили исследователи, он сообщил, что масса Земли составляет 5976 000 000 000 гигатонн.
«Если 5,97×10 в 24-й степени кг разделить на 2150 гигатонн получится 0,0000003. Это настолько незначительное влияние», — подтвердил свои доводы специалист.
Дягилев раскритиковал исследование за «подгонку» результатов и отсутствие данных о том, какие объемы воды перемещаются на поверхности и внутри планеты благодаря естественным природным процессам. Ученые до сих пор не имеют достаточно точных методов, чтобы определить, как разные факторы влияют на наклон оси, пояснил он.
«Мы только имеем возможность наблюдать фактическое положение оси, наблюдать, как Земля вращается относительно звезд. Мы можем измерять сам феномен, а что за ним стоит, что находится внутри Земли, у нас возможности изучить нет. Мы можем сказать, как Земля устроена, но не можем это отслеживать настолько детально, чтобы сказать, что завтра будет смещение в ту сторону, а через год в другую. Это был бы основной фактор, на который стоило бы обратить внимание, но мы его изучить не можем», — заключил ученый.