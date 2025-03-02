«География вируса растет»: кто рискует заразиться лихорадкой денге

— Передаваться вирус может не только от комаров, но даже через продукты питания, — предупредила спикер. — К тому же география распространения носителей вируса расширилась. Если раньше эти лихорадочные комары были распространены в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, то в последние годы заражения начали фиксировать от укусов африканских комаров. Есть случаи заражения в европейских странах. И наблюдается также некая аутохтонность в случаях с Европой. То есть люди заражались в пределах своих городов и сел, не выезжая в тропические местности.