География расширяется: какие регионы России остались без мобильного интернета 29 июля

В Тюмени объяснили, что проблемы с мобильным интернетом — это не технические сбои, а контролируемые ограничения. По словам директора областного департамента информатизации Станислава Логинова, связь может быть использована в том числе для наблюдения и управления опасными объектами, поэтому и применяются меры безопасности. Он призвал горожан использовать офлайн-карты, сохранять важные контакты, иметь при себе банковскую карту и по возможности подключаться к Wi-Fi в торговых точках.