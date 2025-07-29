География расширяется: какие регионы России остались без мобильного интернета 29 июля

Россияне массово жалуются на медленную работу интернета
Свердловская область
В Свердловской области официально подтверждено введение временных ограничений на мобильный интернет. В telegram-канале антитеррористической комиссии региона подчеркивается, что замедление связи введено для усиления мер безопасности. Власти просят жителей заранее продумывать маршруты и пользоваться альтернативными способами оплаты, а также подключаться к Wi-Fi и стационарным сетям.
Тюмень
В Тюмени объяснили, что проблемы с мобильным интернетом — это не технические сбои, а контролируемые ограничения. По словам директора областного департамента информатизации Станислава Логинова, связь может быть использована в том числе для наблюдения и управления опасными объектами, поэтому и применяются меры безопасности. Он призвал горожан использовать офлайн-карты, сохранять важные контакты, иметь при себе банковскую карту и по возможности подключаться к Wi-Fi в торговых точках.
Красноярский край и Бурятия
С 26 июля пользователи из Красноярского края жалуются на почти полное отсутствие мобильного интернета. Проблемы наблюдаются у многих популярных операторов. Жалобы касаются как потери связи, так и полной невозможности выйти в интернет. В отдельных районах ситуация сохраняется уже четыре дня.
Глава Красноярского края Михаил Котюков впервые выступил с официальным заявлением по поводу масштабного сбоя мобильного интернета, затронувшего Красноярск и ряд других населенных пунктов региона. По словам Котюкова, он ознакомился с многочисленными обращениями жителей, которые в течение последних дней ожидали официальных разъяснений. Губернатор пояснил, что ограничение доступа к мобильному интернету связано с необходимостью усиления мер безопасности. В правительстве края изданию «Проспект Мира» также сообщили, что срок восстановления работы мобильного интернета пока неизвестен.
Хакасия
В Хакасии, несмотря на стабильную работу связи в течение недели, 29 июля пользователи начали массово жаловаться на резкое снижение скорости интернета. Сложности с подключением подтверждаются аналитическими данными порталов мониторинга. По их оценкам, каждый пятый пользователь в регионе сталкивается с неполадками.
Тверь, Иваново и Волгоград
Проблемы с интернетом также зафиксированы в Тверской и Ивановской областях. Пользователи отмечают перебои как с интернетом, так и с голосовой связью. Скачок жалоб в этих регионах зафиксирован 29 июля. В Волгограде интернет полностью пропал в северной части города — особенно сильно ощущается в районах Спартановки и рядом с ЦПКиО. Там связь либо полностью отсутствует, либо доступен только базовый уровень передачи данных (E), не позволяющий пользоваться мессенджерами и приложениями.