«Географический диктант» в 2024 году: попытка объять необъятное

Пройти тест в демоверсии. Это самый лучший способ подготовки. Тренироваться в решении географических головоломок можно до 15 ноября включительно. Задания составлены из присланных на конкурс вопросов авторов-любителей. Темы довольно разнообразные — о географии страны, народах, населяющих Россию, животном и растительном мире.

Пройти тест в демоверсии. Это самый лучший способ подготовки. Тренироваться в решении географических головоломок можно до 15 ноября включительно. Задания составлены из присланных на конкурс вопросов авторов-любителей. Темы довольно разнообразные — о географии страны, народах, населяющих Россию, животном и растительном мире.

Пройти тест в демоверсии. Это самый лучший способ подготовки. Тренироваться в решении географических головоломок можно до 15 ноября включительно. Задания составлены из присланных на конкурс вопросов авторов-любителей. Темы довольно разнообразные — о географии страны, народах, населяющих Россию, животном и растительном мире.