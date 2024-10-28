«Географический диктант» в 2024 году: попытка объять необъятное

Акция, направленная на географическое просвещение, проводится с 2015 года как в России, так и за рубежом. По статистике предыдущих лет самыми активными по количеству участников стали Казахстан, Армения, Таджикистан, Беларусь, Южная Осетия и Киргизия. Как и когда пройдет «Географический диктант» в 2024 году, в чем его отличие от предыдущих, как к нему подготовиться и принять в нем участие — поговорим в этой статье.
Что такое «Географический диктант»: суть и цель проведения акции в России
Популярность «Географического диктанта» ежегодно набирает обороты. Поражает и сама география его проведения: с 2021 года он проходит на всех континентах, включая Антарктиду. Диктант проводится как в очной форме на специализированных площадках в России и за рубежом, так и в дистанционной — на сайте проекта.
Помимо повышения интереса к российской географии и популяризации знаний, организаторы проведения акции ставят следующие цели:
1. Формирование национальной идентичности общества.
2. Популяризация культурного наследия России.
3. Знакомство с уникальными особенностями страны.
По мнению Святослава Державина, преподавателя кафедры бизнес-информатики Президентской академии в Санкт-Петербурге, «Географический диктант» представляет собой значимое событие, направленное на стимулирование интереса к географии и повышение у участников уровня географической грамотности. «Хотя диктант не служит прямым инструментом оценки знаний, он оказывает заметное влияние на уровень познаний участников, — отмечает эксперт. — Привлечение внимания к географии делает ее актуальной и интересной для широкой аудитории, стимулирует самостоятельное изучение предмета, актуализирует знания, а также помогает обнаружить и ликвидировать какие-то пробелы».
Даты проведения «Географического диктанта» в 2024 году
Диктант в формате «живого» участия будет проходить два дня — 16 или 17 ноября, в зависимости от решения организатора. В онлайн-формате акция состоится 16 ноября в 12:00 по московскому времени.
Для особо пытливых умов после проведения основной акции на официальном сайте откроется экстра-вариант диктанта. Он стартует 17 ноября онлайн в 14:00 по московскому времени. Пройти его можно будет в любой день до 1 декабря.
На каких площадках пройдет «Географический диктант»
Диктант будет проходить в двух форматах — онлайн и офлайн.
До 8 ноября включительно открыта регистрация на организацию площадки для проведения диктанта. Организаторами мероприятия могут стать любые учреждения, как российские, так и зарубежные, — университеты, школы, библиотеки, парки и так далее. Если вам больше нравится вариант офлайн-участия, то уже сейчас вы можете определиться, где будете его проходить. В настоящее время зарегистрировано 3278 площадок. На официальном сайте (1) участник может выбрать удобное для себя место в опубликованном списке или на интерактивной карте.
Кто может принять участие в «Географическом диктанте»
Число и география участников ширится год от года. За предыдущие девять лет в диктанте приняли участие более 3,6 млн человек. Принять участие смогут все желающие из любой страны. Среди них:
- школьники;
- студенты;
- преподаватели и учителя;
- родители.
Как проходит «Географический диктант»
Тест на знание географии разбит на две части. Первая состоит из 10 вопросов, вторая — из 30. Примечательно, что для ответов недостаточно одних лишь фактических знаний. Важны также эрудиция, логика и образное мышление.
Диктант длится 45 минут — время классического урока. За месяц до начала акции участники смогут испытать свои знания географии в демоверсии, а заодно определиться, что нужно подтянуть, чтобы в день икс быть во всеоружии.
Акция в 2024 году отличается тем, что большая часть заданий составлена не профессионалами, а авторами-любителями. Конкурс «Напиши свой вопрос для »Географического диктанта«» собрал более 1260 заданий-головоломок из 18 стран. Из них организаторы отобрали лучшие и включили в основной тест.
Как зарегистрироваться на диктант
Принять участие в диктанте просто. Для дистанционного варианта достаточно регистрации на официальном сайте. Сейчас там доступна только демоверсия.
При выборе очного участия пройдем весь путь пошагово.
Шаг первый. Выбор площадки
Для начала на сайте необходимо выбрать ближайшую к вам площадку. Сделать это можно в списке, который уже опубликован, или же с помощью интерактивной карты, где точками отмечены зарегистрированные места проведения диктанта.
Шаг второй. Регистрация
На странице каждой площадки помимо подробных условий участия вы найдете контакты организаторов, с которыми можно связаться для уточнения деталей, порядок регистрации, а также информацию о количестве оставшихся свободных мест и возможности доступа для людей с ограничениями. Обязательно уточните, какие документы понадобятся на диктанте, например, паспорт или студенческий билет.
Шаг третий. Дата и время
В 2024 году диктант будет проводиться 16 или 17 ноября в 12:00 по местному времени. На площадку лучше прийти заранее, чтобы получить бланки и занять удобное место.
Полезные советы: как подготовиться к «Географическому диктанту»
По мнению опытных участников, перед диктантом лучше освежить свои знания географии, внимательно изучить карту России и закрепить визуальные образы интересными фактами. Ответить на чисто академические вопросы сможет каждый, кто не прогуливал географию в школе, а вот чтобы получить максимальное количество баллов, должна быть хорошая база знаний.
Какие же есть способы подготовки к «Географическому диктанту»?
- Пройти тест в демоверсии. Это самый лучший способ подготовки. Тренироваться в решении географических головоломок можно до 15 ноября включительно. Задания составлены из присланных на конкурс вопросов авторов-любителей. Темы довольно разнообразные — о географии страны, народах, населяющих Россию, животном и растительном мире.
- Изучить вопросы диктантов прошлых лет. Это не только простой, но и интересный способ подготовки к тесту, ведь вы узнаете много того, о чем даже не подозревали. К тому же вопросы открыты и доступны на официальном сайте.
- Пролистать учебники географии. Освежить знания поможет школьная программа — это основная база для составления в голове общего видения географии нашей страны.
- Принимать участие в географических викторинах. И они совсем не обязательно должны быть связаны непосредственно с самим диктантом. Форматы могут быть разными — загадки, головоломки, логические задания, тесты.
- Слушать лекции и смотреть телевизионные передачи. Пожалуй, этот формат подготовки наиболее информативный, поскольку в большинстве случаев затрагивает темы, интересные широкому кругу людей.
Святослав Державин рекомендует участникам диктанта повторение основных географических понятий, терминов, карт, географических объектов, истории. «Использование разнообразных ресурсов, таких как учебники, атласы, онлайн-курсы, видео и статьи, а также прохождение демоверсии поможет участникам лучше подготовиться к диктанту и понять его формат, — советует эксперт. — При этом не стоит забывать об использовании специальных приложений для изучения географии, о посещениях географических музеев и выставок».
Примеры вопросов, которые могут встретиться на диктанте
Первые десять вопросов в диктанте — на знание географии. Второй блок вопросов более разнообразный и сложный. Здесь пригодятся знания в области литературы, биологии, зоологии, придется подключить логику и воображение.
Давайте рассмотрим несколько заданий из диктантов прошлых лет.
Вопрос 1
Какое сооружение, являющееся частью архитектуры многих российских городов, практически всегда может заменить компас, если есть необходимость определить направление сторон света?
Варианты ответов:
а) железнодорожный вокзал;
б) водонапорная башня;
в) здание мэрии города;
г) православный храм.
Правильный ответ: г) православный храм.
Вопрос 2
Барон Мюнхаузен рассказывал, что во время посещения Северного полюса, помимо знаменитой охоты на белых медведей, смог перекинуть камень через вчерашний день, а разбежавшись посильнее, перепрыгивал из сегодня во вчера. Что он преодолевал?
Варианты ответов:
а) Северный полярный круг;
б) опорный меридиан;
в) линию перемены дат;
г) Берингов пролив.
Правильный ответ: в) линию перемены дат.
Вопрос 3
«Направление к рыночной площади» — так переводится название горной вершины, расположенной на территории самой многонациональной республики Российской Федерации. Еще эта вершина славится тем, что находится около самой южной точки России. Выберите ее название из списка.
Варианты ответов:
а) Сарай-Бату;
б) Барбадильо-дель-Меркадо;
в) Базардюзю;
г) гора Народная.
Правильный ответ: в) Базардюзю.
Вопрос 4
Этот город был последним, основанным в Российской империи, на берегу незамерзающего залива. Несмотря на то, что основная отрасль экономики здесь — рыболовство и рыбопереработка, город является портом приписки всех атомных ледоколов России. Как он назывался при основании?
Варианты ответов:
а) Кенигсберг;
б) Виипури;
в) Обдорск;
г) Романов-на-Мурмане.
Правильный ответ: г) Романов-на-Мурмане.
Вопрос 5
Детеныша какого животного, живущего среди морских льдов в арктических широтах России, по мере его взросления в народе сначала именуют зеленцом, затем хохлушей и серкой?
Варианты ответов:
а) детеныш белого медведя;
б) детеныш тюленя;
в) детеныш верблюда;
г) детеныш пингвина.
Правильный ответ: б) детеныш тюленя.
Вопрос 6
В Россию этот злак был завезен еще во времена Ивана Грозного и вошел в оборот под названием «сарацинское пшено». В настоящее время лидерами по его производству являются Краснодарский край, Республика Дагестан и Ростовская область. Что это за злак?
Варианты ответов:
а) гречиха;
б) рис;
в) бамбук;
г) кукуруза.
Правильный ответ: б) рис.
Когда состоится подведение итогов диктанта
На подведение итогов диктанта уходит почти месяц. Результаты будут известны после 12 декабря.
Как узнать результаты
После окончания очного диктанта взамен на бланк с ответами сотрудник площадки выдаст каждому участнику бланк с индивидуальным номером. При участии онлайн номер будет присвоен автоматически после завершения диктанта.
Результаты можно будет узнать после 12 декабря. Для этого надо ввести номер в специальное поле на сайте организатора.
Какие награды предоставляются
В 2024 году впервые за всю историю диктанта на очных площадках состоится розыгрыш призов от многолетних партнеров «Географического диктанта»: ОАО «РЖД», АО «Почта России», РО «Знание», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», НСПК «МИР» и Госкорпорации «Росатом».
Победителей будут определять по идентификационным номерам на бланках, которые выдадут каждому участнику диктанта. Для участия в розыгрыше необходимо заполнить заявку на сайте в период с 19 ноября по 23 декабря 2024 года. Сам розыгрыш состоится 25 декабря.
Святослав Державин считает, что, кроме наград, причины участия в диктанте разнообразны: «Это интерес к географии, желание узнать что-то новое о России и мире в целом, соревновательный дух. Главная причина — это возможность проверить себя, динамику своих результатов в случае участия в »Географическом диктанте« не единожды. Стоит отметить, что, кроме проверки знаний, диктант предлагает возможность погрузиться в увлекательный мир географии, узнать новое и поделиться своими знаниями с другими».
Другие всероссийские диктанты и тестирования
Ежегодно проходит порядка 30 всероссийских диктантов на самые разные темы. Кстати, первый всероссийский «Тотальный диктант» на знание орфографии и пунктуации русского языка состоялся в 2004 году. За 20 лет такой формат проверки знаний стал очень популярен и привлек огромное количество участников. Приведем несколько наиболее популярных диктантов.
|«Большой этнографический диктант»
|Мероприятие посвящено культуре народов России
|«Всероссийский изобразительный диктант»
|Основная цель диктанта, ради которой он и был создан, — знакомство с культурой регионов и народов России, а также изучение традиций страны
|«Экологический диктант»
|Главная цель диктанта — знания об экологической безопасности страны, а также повышение уровня экокультуры
|«ИТ-диктант»
|Диктант направлен на работу с компьютерной техникой и навыками пользования информационными технологиями, вплоть до познаний в таких темах, как блокчейн
Что нужно запомнить о «Географическом диктанте» 2024 года
Если вы ни разу не участвовали во всероссийских диктантах, то самое время попробовать. «Географический диктант» дает для этого прекрасную возможность. Важно запомнить несколько вещей:
1. 16 и 17 ноября 2024 года состоится юбилейный десятый диктант.
2. Вы можете стать не только участником диктанта, но и одним из его организаторов. Подать заявку для организации очной площадки в вашем городе можно до 8 ноября.
3. Результаты будут известны после 12 декабря.
4. Для тех, кто хочет знать еще больше, 17 ноября в 14:00 по московскому времени стартует экстра-вариант диктанта, принять участие в котором можно до 1 декабря.
5. Юбилейный «Географический диктант» в 2024 году примечателен тем, что большая часть вопросов составлена не профессионалами, а авторами-любителями.
Список источников
1. Официальный сайт «Географический диктант». 2013—2024.
Автор: Наталия Чернышова
Эксперт: Святослав Державин, преподаватель кафедры бизнес-информатики Президентской академии в Санкт-Петербурге