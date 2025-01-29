Геофизики: активный подводный вулкан Аксиал проснется в 2025 году

Подводный вулкан Аксиал (Axial Seamount) находится на дне Тихого океана примерно в 480 километрах к западу от побережья американского штата Орегон. Аксиал расположен на глубине свыше 1400 метров на горном хребте Хуан-де-Фука, прямо на стыке Тихоокеанской и Североамериканской литосферных плит, в зоне высокой сейсмической и вулканической активности.
Постоянное наблюдение за Аксиалом ведется с 1997 года, и последние данные говорят о том, что очередное извержение вулкана произойдет в 2025 году, и может случиться в любой момент, сообщает Earth.com. Группа ученых-геологов во главе с Уильямом Чедвиком, вулканологом из Университета штата Орегон, опубликовала свои прогнозы на ежегодном собрании Американского геофизического союза в декабре.
Датчики показывают, что давление на океанском дне нарастает, вулкан очень быстро раздувается и уже достиг состояния, наблюдавшегося перед прошлыми извержениями. Это указывает на то, что магма подступила к поверхности вулкана и новое извержение уже близко.
Поскольку Аксиал извергается очень часто, и все извержения проходят по похожему сценарию, это позволило ученым привлечь к прогнозированию искусственный интеллект, что повысило точность прогнозов.
Извержения Аксиала обычно не представляют угрозы для побережья, поскольку вулкан расположен достаточно далеко от берега, а сопровождающие извержения подземные толчки не настолько сильны, чтобы стать причиной цунами.
Но для геофизиков и вулканологов извержения этого вулкана предоставляют бесценную информацию о тех процессах, которые происходят во время извержений. Кладезь данных, получаемых в режиме реального времени, помогает ученым понять, как перемещается расплавленная порода за недели и дни до извержения, увидеть, что общего у предсказуемого Аксиала и других, более непредсказуемых вулканов. Это позволит вовремя принять решение об эвакуации районов из зоны риска или защитить критически важную инфраструктуру.