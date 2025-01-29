Геофизики: активный подводный вулкан Аксиал проснется в 2025 году

Но для геофизиков и вулканологов извержения этого вулкана предоставляют бесценную информацию о тех процессах, которые происходят во время извержений. Кладезь данных, получаемых в режиме реального времени, помогает ученым понять, как перемещается расплавленная порода за недели и дни до извержения, увидеть, что общего у предсказуемого Аксиала и других, более непредсказуемых вулканов. Это позволит вовремя принять решение об эвакуации районов из зоны риска или защитить критически важную инфраструктуру.