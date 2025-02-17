Геофизик раскрыла тайну Призрака Саммервилла

Призрак Саммервилла — легенда, появившаяся в 1950-х годах. Согласно истории, некий мужчина попал в окрестностях города под поезд, после чего его жена начала приходить на место трагедии и бродить с фонарем. Жители города до сих пор утверждают, что видят в районе железнодорожной насыпи светящиеся шары.