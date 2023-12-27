Геофизик объяснил, что будет, если Земля перестанет вращаться

«Остановите Землю, я хочу сойти!» — это название популярного мюзикла 1961-года и фраза, которую с тех пор используют недовольные ходом событий на планете земляне. Но что случится, если вращение нашей планеты действительно остановится? По словам Джозефа Леви, специалиста по наукам о Земле из Университета Колгейт (США), картина будет напоминать не романтический фильм, а апокалиптический «ужастик».

Представьте, что вы медленно бредете по солнечному океанскому пляжу вдоль экватора. Планета под вашими ногами вращается в восточном направлении со скоростью 1674 километра в час. Если она внезапно прекратит вращение, то вы по инерции полетите на восток с той же скоростью 1674 километра в час. И совершенно неважно, где вы приземлитесь, будь то грунт, или вода, — вы упадете с такой силой, что совершенно точно погибнете.

Что касается океана, то вся вода в нем тоже по инерции полетит в восточном направлении. Деревья будут вырваны из почвы, а здания разрушатся, и их обломки присоединятся к общему полету — сила инерции намного превышает силы гравитации, заставляющие стройматериалы быть единым целым.

При этом такая картина будет наблюдаться везде, кроме земных полюсов, где скорость вращения Земли немного меньше. Поэтому выживут после остановки вращения планеты, скорее всего, только пингвины.

Человек, которому повезло в этот момент находиться в Антарктиде, в радиусе примерно 11 километров от Южного полюса, тоже вполне может не только выжить, но и отделаться всего лишь несколькими ушибами, так как при остановке Земли споткнется и пролетит немного вперед со скоростью пешехода. Но большинство пригодных для жизни мест на планете находятся слишком далеко от полюсов, поэтому их обитателям суждено лететь с огромной скоростью по небу.

Поскольку в природных системах процессы обычно затухают постепенно, гораздо больше вероятности, что вращение Земли тоже будет замедляться в течение достаточно длительного времени. В такой ситуации, хотя вам и не придется взмывать в стратосферу, ничего хорошего тоже ждать не приходится.

Вместо 12 часов день будет длиться по полгода, то есть на протяжении этого времени Земля будет обращена к Солнцу одной и той же своей стороной. За это время вся растительность на дневной половине планеты сгорит под солнцем, а вода из водоемов полностью выпарится. Последующая полугодовая ночь будет ничуть не лучше — из-за недостатка света и тепла выжившие в дневное время растения погибнут, а оставшаяся вода превратится в глыбы льда.

В высоких широтах, недалеко от полюсов, ситуация будет полегче, поэтому выжившим придется вести кочевой образ жизни, перемещаясь по глобусу вслед за дневным светом. Кроме того, кочевники столкнутся с непредсказуемой погодой, так как воздушные массы на планете будут перемещаться из ледяного ночного полушария в раскаленное дневное, и, после нагревания, обратно.

Не стоит паниковать, но в реальности скорость вращения Земли действительно притормаживается из-за притяжения Луны, но это происходит чрезвычайно медленно — на 2,3 миллисекунды за каждые сто лет. Вероятность того, что Луна в итоге окончательно остановит Землю, стремится к нулю, так как разница в размерах между планетами слишком высока.