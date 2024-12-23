Генуборка. Эксперт Роспотребнадзора Лебедев раскрыл минусы чистящих средств

Но в современных средствах бытовой химии содержатся самые разные соединения, и иногда такие, которые могут быть опасны для здоровья. Из-за этого целое облако химических компонентов, некоторые из которых вовсе не сочетаются друг с другом, поднимается в воздух в ходе уборки. Результатом может стать интоксикация организма, аллергия, поражение кожи и даже химический ожог верхних дыхательных путей. Поэтому надо выбирать минимально токсичную химию, для чего следует изучить ее состав.