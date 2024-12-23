Генуборка. Эксперт Роспотребнадзора Лебедев раскрыл минусы чистящих средств

Скоро Новый год. И мы верим, чтобы всё в нашей жизни стало по-новому, надо расчистить для этого место и навести порядок. А значит, пора затевать генеральную уборку. Какие средства для этого использовать и как сохранить при этом здоровье, aif.ru рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзор Михаил Лебедев.
Давно прошли те времена, когда для уборки использовалось всё натуральное: хозяйственное мыло, песок, уксус, сода. Им на смену пришла недорогая «химия», которая позволяет добиться более быстрого результата без особых хлопот и за небольшие деньги.
Но в современных средствах бытовой химии содержатся самые разные соединения, и иногда такие, которые могут быть опасны для здоровья. Из-за этого целое облако химических компонентов, некоторые из которых вовсе не сочетаются друг с другом, поднимается в воздух в ходе уборки. Результатом может стать интоксикация организма, аллергия, поражение кожи и даже химический ожог верхних дыхательных путей. Поэтому надо выбирать минимально токсичную химию, для чего следует изучить ее состав.
Туда могут входить:
Хлор
Плюсы. Хлорсодержащие средства позволяют достичь чистоты и белизны вещей, обладают бактерицидными и антисептическими свойствами.
Минусы. Хлор — летучее вещество. Оно может плохо повлиять на слизистые и кожу. При излишнем рвении может вызвать даже химические ожоги носоглотки, роговицы глаз, кожи.
Правила использования. Отказываться от средств с хлором, конечно, не надо. Но использовать их нужно аккуратно и осторожно. Когда вы убираетесь, то надевайте маску или респиратор и резиновые перчатки. И добавляйте средства столько, сколько указано на упаковке.
ПАВ (поверхностно-активные вещества)
Они содержатся в средствах для стирки белья и мытья посуды.
Плюсы. ПАВ легко очищают вещи, предметы и поверхности от самых разных загрязнений.
Минусы. Превышение количества анионных ПАВ в составе средства может привести к поражению кожи, нарушению функций печени, проблемам с лёгкими.
Правила использования. Самые агрессивные — анионные ПАВ. Они относительно дешевые и очень эффективные. Более безопасны, но и менее эффективны биоразлагаемые неионогенные ПАВ. Они, кстати, стоят дороже. Но чтобы уборка с их помощью потребителя не разочаровала, к таким средствам все-таки добавляют токсичные анионные ПАВ. Поэтому выбирайте моющие средства с относительно небольшой концентрацией ПАВ, не превышайте дозировку, бельё тщательно прополаскивайте, а посуду — дополнительно промывайте.
Фосфаты
Плюсы. Помогают смягчать жесткую воду, усиливают моющие свойства ПАВ, снижая расход моющего средства, а также защищают от появления накипи на нагревательных элементах стиральных машин.
Минусы. Избыток соединений фосфора, которые включены в состав жидкостей для мытья посуды и стиральных порошков, может разрушать естественную защиту кожных покровов человека и вызывать дерматит. При проникновении через кожу в системный кровоток фосфаты могут стать причиной нарушения обмена веществ. Правда, это возможно только при крайне значительном превышении дозировок.
Правила использования. Не используйте в избыточном количестве, мойте посуду всегда в перчатках, тщательно ополаскивая её после мытья.
Соединения аммиака
Плюсы. Эти соединения в разных концентрациях входят в состав различных средств для мытья окон и стеклянных поверхностей. Благодаря им ваши окна и зеркала будут сиять.
Минусы. При превышении концентрации средства с аммиаком обладают выраженным местным раздражающим и общим токсическим действием.
Правила использования. Соблюдайте указанные дозировки и хорошо проветривайте помещение после уборки.
Фталаты (соли фталевой кислоты)
Плюсы. Используются в парфюмерной промышленности и при производстве санитарно-гигиенических средств (в частности — освежителей воздуха). Благодаря им в вашем доме будет хорошо пахнуть.
Минусы. В целом резкого отрицательного воздействия на организм фталаты не вызывают. Но при превышении их допустимой концентрации они могут накапливаться в организме, а мишенью их вредного воздействия становится гормональная система. В результате могут происходить гормональные сбои.
Правила использования. Не превышайте указанных дозировок, и не злоупотребляйте ими.
Формальдегид (формалин)
Может входить в состав некоторых недорогих спреев-освежителей воздуха, Тут и речи не может идти о плюсах, поскольку он обладает канцерогенными свойствами. Так что от применения средств, содержащих формальдегид, лучше отказаться.
Органика дороже, но безопаснее
Во время уборки стоит использовать «мягкие» средства, без излишней дезинфицирующей и химической активности. Ведь сильные вещества попросту не нужны в домашних условиях. Если возвращаться к старым рецептам, и применять пищевую соду, уксус и прочее вам кажется неудобным, то покупайте органические моющие средства без ПАВ, фосфатов, искусственных красителей и ароматизаторов. В основе органических средств — растворимые в воде компоненты растительного происхождения. Их недостатки — более высокая стоимость по сравнению с «химией», более высокий расход и меньшая эффективность. Но за здоровье не грех и доплатить.
Вместо освежителя воздуха можно использовать аромалампу с эфирными маслами. Однако существуют и органические спреи.
Конечно, полностью без бытовой химии обойтись трудно. Но при их выборе читайте состав — чем больше различных «химических» составляющих, тем опаснее для организма может быть это средство. Не превышайте рекомендованных дозировок и используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, маску, респиратор). Это особо актуально при уборке в замкнутом, плохо проветриваемом помещении, например — в санузле. Не забывайте после проведения уборки хорошо проветривать помещение.