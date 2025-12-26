Генсек НАТО отверг полную независимость Европы от США

Он подчеркнул, что США ожидают, что Европа возьмет на себя больше ответственности в вопросе повышения расходов на оборону. Однако речь идет о том, чтобы повышать их вместе с Вашингтоном, указал глава НАТО.
«Логично, что мы постепенно берем на себя больше ответственности за оборону Европы — но вместе с США, которые полностью привержены НАТО, остаются в альянсе и остаются в Европе», — заявил Рютте.
До этого Марк Рютте в интервью агентству DPA назвал ядерный зонтик США абсолютной гарантией для европейских союзников по НАТО. Он отметил, что некоторые страны обладают собственным ядерным потенциалом и в этом направлении ведется сотрудничество.
Для США приоритетами являются безопасная Европа, сильное НАТО и тесное сотрудничество с европейскими членами блока, добавил генсек.