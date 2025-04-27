Что не так с танками: Генпрокуратура просит суд национализировать игровую платформу

Генпрокуратура попросила Таганский суд Москвы запретить экстремистское объединение, состоящее из владельца компании «Леста» (разработчика ряда игр, в том числе «Мира танков») Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net (куда ранее входила «Леста») Виктора Кислого, а также взыскать 100% долей «Лесты» в доход государства. Это следует из судебных материалов, сообщает РИА Новости. Речь идет о долях ООО «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва».
Генпрокуратура считает, что главы компаний «Леста» и Wargaming Хатажаев и Кислый входят в некое объединение, осуществляющее экстремистскую деятельность. В иске заявителем приложены публикации с заголовками «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России», «Как Wargaming пережил 25 лет — и справился с войной* на Украине», «Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили».
Также стало известно об аресте активов ГК «Леста» и 100% долей связанных с ней лиц. Исходя из базы данных СПАРК, «Леста» действительно ранее входила в международную корпорацию Wargaming, это разработчик и издатель видеоигр, зарегистрированный на Кипре. Владелец — гражданин Белоруссии Виктор Кислый. Однако после начала СВО Wargaming заявила о поддержке Украины и о планах перечислять деньги ВСУ с каждого купленного игрового пакета. И, уходя из России, вышла и из бизнеса «Лесты». Теперь «Леста» — это несколько связанных между собой компаний с единственным акционером — Маликом Хатажаевым. «Леста» продолжает работать в России, Белоруссии и странах СНГ и разрабатывать игры. Ее суперпопулярные продукты с англоязычными названиями World of Tanks и World of Warships после начала спецоперации перевели на русский — «Мир танков» и «Мир кораблей». С 2022 года никаких формальных связей у «Лесты» с Wargaming, работающей только за рубежом, не прослеживается.
В пятницу сообщалось, что «Леста» направила жалобу на определение суда в части обеспечительных мер, которые привели к блокировке счетов и запрету юридических действий. Там отмечается, что фактически арестован весь бизнес, а в отношении ГК «Леста» введен особый ограничительный режим управления и функционирования.
Между тем в жалобе компании говорится, что «Леста» зарекомендовала себя как организация патриотической направленности. Она участвует в проектах, посвященных подготовке празднования 80-летия Победы, реализует Парад Победы на Красной площади в игре «Мир танков», проводит первые киберспортивные соревнования на федеральном телевидении под названием «Кубок Первого канала. Мир танков» и международный киберспортивный турнир по российской игре «Мир танков» в рамках празднования Дня Победы в Республике Беларусь с реконструкцией танковых боев против нацистской Германии.
Видимых причин для того, чтобы обвинить компанию «Леста» в экстремизме, нет. Но, может, мы чего-то не знаем, отмечает игровой журналист, шеф-редактор игрового сайта Riot Pixels Владимир Горячев:
Владимир Горячев игровой журналист, шеф-редактор игрового сайта Riot Pixels «Не исключаю, что-то, что мы сейчас не знаем, Генпрокуратура знает, и это послужило причиной вот этого внезапного искового заявления. Так-то да, то есть на поверхности все чисто. “Леста” отдельно, Wargaming отдельно. Бизнесы у них разведены, движки у них разные, сотрудники у каждого свои. Что касается пользователей, ну, скорее всего, наверное, какие-то сложности возникнут, если наложили арест. Я думаю, что на майские праздники любители “Мира танков”, наверное, не смогут полноценно насладиться своей игрой. Насколько я помню, Wargaming очень осторожно себя вела после начала СВО. Они не делали никаких резких заявлений. Очень долгое время молчали. То есть никаких акций в поддержку Украины они поначалу ни в коем разе не проводили, это точно, за что можно впаять что-нибудь».
Сейчас, несмотря на сообщения «Лесты» о блокировке счетов и помехах в текущей операционной деятельности, видимых проблем у игроков нет, говорит директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов:
— Думаю, что очень скоро выяснится, что и группа компаний «Леста игры», и Wargaming — это разные организации, которые уже давно друг с другом не связаны ни активами, ни общими продуктами, ни каким-либо еще образом. Уже давно разный код, и сами игры уже не похожи друг на друга, потому что с того момента каждая из этих игр пошла своим путем в плане развития. Они уже и разные обновления выпускают друг с другом, не согласовывая их.
— При этом у «Лесты» встал бизнес. Как это отразилось на игре, на игроках?
— На данный момент прямо сейчас идет Кубок Первого канала, и все проходит хорошо в «Лужниках», и ничего не отменялось. Компания заявила, что все заявленные активности все еще актуальны.
В прошлом году ГК «Леста» отчиталась о рекордной выручке в 35 млрд рублей, а Forbes включил ее в топ-10 самых дорогих компаний рунета.
*Минобороны подчеркивает, что речь идет о специальной военной операции.