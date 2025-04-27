Что не так с танками: Генпрокуратура просит суд национализировать игровую платформу

Владимир Горячев игровой журналист, шеф-редактор игрового сайта Riot Pixels «Не исключаю, что-то, что мы сейчас не знаем, Генпрокуратура знает, и это послужило причиной вот этого внезапного искового заявления. Так-то да, то есть на поверхности все чисто. “Леста” отдельно, Wargaming отдельно. Бизнесы у них разведены, движки у них разные, сотрудники у каждого свои. Что касается пользователей, ну, скорее всего, наверное, какие-то сложности возникнут, если наложили арест. Я думаю, что на майские праздники любители “Мира танков”, наверное, не смогут полноценно насладиться своей игрой. Насколько я помню, Wargaming очень осторожно себя вела после начала СВО. Они не делали никаких резких заявлений. Очень долгое время молчали. То есть никаких акций в поддержку Украины они поначалу ни в коем разе не проводили, это точно, за что можно впаять что-нибудь».