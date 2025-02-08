Genotek назвал самые выносливые народы России

«Получается, в исследовании они берут один фактор. Этих факторов, я говорю, — 29 999, — заявил Дейкин. — Может быть, там человек, у которого этот ген выносливости есть, при этом у него еще хромосомная перестройка, приводящая, я не знаю, к болезни Дауна. И он по физическим причинам чемпионом стать не может».