Генконсульство призвало россиян не везти «детям-сиротам» шоколад из Дубая

«Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а “киндер-сюрприз” для таможни. Транспортировка айфонов, шоколада, дайсонов и т. д. через чемоданы случайных пассажиров в оптовых масштабах параллельным импортом не является», — заявили в дипмиссии.