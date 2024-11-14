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Генконсульство призвало россиян не везти «детям-сиротам» шоколад из Дубая

Генконсульство России в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) призвало российских граждан не соглашаться на просьбы передать через границу дубайский шоколад. Обращение опубликовала пресс-служба дипмиссии.

Источник: РБК

По данным Генконсульства, в аэропортах ОАЭ россиянам стали чаще предлагать «передать гостинец детям-сиротам» в виде десяти коробок с дубайским шоколадом.

«Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а “киндер-сюрприз” для таможни. Транспортировка айфонов, шоколада, дайсонов и т. д. через чемоданы случайных пассажиров в оптовых масштабах параллельным импортом не является», — заявили в дипмиссии.

Дубайский шоколад — это десерт с большим количеством хрустящей начинки, которая состоит из обжаренного на масле теста катаифи, фисташковой и/или кунжутной пасты. Сладость стала популярной летом 2024 года за счет многочисленных обзоров от известных блогеров и знаменитостей в соцсетях.

По данным пресс-службы маркетплейса цветов и подарков Flowwow, в октябре 2024 года первое место по спросу на этот шоколад занимала Москва, далее в рейтинге шли Санкт-Петербург и Ленинградская область. В Москве стоимость плитки дубайского шоколада составляет в среднем 2,2 тыс. руб.