Генконсульство призвало россиян не везти «детям-сиротам» шоколад из Дубая

По данным Генконсульства, в аэропортах ОАЭ россиянам стали чаще предлагать «передать гостинец детям-сиротам» в виде десяти коробок с дубайским шоколадом.
«Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а “киндер-сюрприз” для таможни. Транспортировка айфонов, шоколада, дайсонов
Дубайский шоколад — это десерт с большим количеством хрустящей начинки, которая состоит из обжаренного на масле теста катаифи, фисташковой и/или кунжутной пасты. Сладость стала популярной летом 2024 года за счет многочисленных обзоров от известных блогеров и знаменитостей в соцсетях.
По данным пресс-службы маркетплейса цветов и подарков Flowwow, в октябре 2024 года первое место по спросу на этот шоколад занимала Москва, далее в рейтинге шли Санкт-Петербург и Ленинградская область. В Москве стоимость плитки дубайского шоколада составляет в среднем 2,2 тыс. руб.