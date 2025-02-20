В чем заключался боевой путь Льва Доватора в Великой Отечественной

Гений тыловых рейдов, Герой СССР Лев Доватор родился 20 февраля 1903 года.
Сын батрака и комсомолец
Его биография — как скупые строчки довоенного телеграфа.
- Родился в семье батрака в Витебской губернии в 1903 году.
- Подростком для заработка гонял плоты в Рижский уезд. Была в те годы такая опасная профессия — плотогон.
- В революционном 1917-м году ушел в Витебск, устроился на фабрику.
- В 1920-м вступил в комсомол, в 1924-м — в кавалерию РККА младшим командиром. Стал отменным наездником.
- Окончил Ленинградскую высшую кавалерийскую школу, стал комвзода 27-го кавалерийского полка.
- Служил на границе с Монголией.
- В 1938 году вместе со своими кавалеристами снимался в фильме «Александр Невский».
Перед войной
В 1939 году окончил академию Фрунзе. Перед началом Великой Отечественной войны стал начштаба 36-й легендарной дивизии Белорусского военного округа. Это были реорганизованные части I конармии Семена Буденного.
Обстановка на границе перед войной была тревожной. Дочь Доватора Маргарита вспоминала, что однажды на учениях после переправы у отца поднялась температура, его отправили в госпиталь. На следующий день домой пришла телеграмма: «“Быстрее поправляйтесь. Ждем. Семью не берите. Квартира не освободилась”. Это была шифровка. Получив ее, Лев Доватор должен был срочно выехать на место службы. Было это 21 июня 1941 года.
Доктора отпустили его только через неделю. Дома у Доватора остались жена Елена, дочь Рита и сын Александр. Прощаясь, он сказал жене: “Береги себя. Ходи в бомбоубежище. Дети без отца полсироты, а без матери — круглые”. Его дивизия уже была в окружении.
Вперед, в тыл врага!
Он верил в собственную звезду. На вокзале утешал Елену: “Я голову под кустом не оставлю. Драться будем до последнего”.
На фронте его направили на оборону переправы через Днепр, где советские войска переправлялись на левый берег. Доватор доказал, что воевать он может не только в кавалерии, но и в пехоте, и в июле получил орден Красного Знамени.
Затем маршал Семен Тимошенко назначил его командующим группы, в которую вошли кавалеристы из 53-й Ставропольской и 50-й Кубанской дивизий. Её так и назвали — группа Доватора. Тимошенко считал, что кавалерия — грозная сила, если ее направить в немецкие тылы. Для разведки к группе приписали звено самолетов У-2.
Первый рейд был произведен на линии Смоленск — Ярцево — Духовщина. Для передвижения использовали трудно проходимые места. Каждый из бойцов вез недельный паек, боеприпасы, коктейли Молотова, гранаты. Пулеметчики снимали пулеметы с тачанок и проторачивали к сёдлам. Стремена и удила обматывали тряпками — чтоб не брякнули. Перед заданием Доватор проехался по взводам, разговаривал с бойцами. Основной его посыл был такой: “Хватит отступать! Нужно идти вперед, в тыл врага!”.
Рейд по тылам фашистов
Топями и трясинами три дня вел полковник Доватор казаков в тыл к немцам. Еще пять дней ушло на разведку. Казаки брали »языков", подбирались к линии фронта. Слушали разговоры немцев, которые удивлялись упорству, с которым русские обороняли родную землю.
Кавалерия обрушилась на немецкие тылы на рассвете 23 августа 1941 года. Их не останавливали даже танки — верткие кавалеристы поджигали их бутылками с горючей смесью. Казаки Доватора сумели прорубить окно в линии фронта, захватили две деревни — Устье и Подвязье, уничтожили 3000 фашистских солдат, 150 машин, 9 танков, 10 арторудий и нарушили управление 9-й немецкой армии, отвлекли от линии фронта две пехотные дивизии и 40 танков.
Немцы бросили против них отборные войска, но было поздно — Доватор ушел еще глубже в тыл. Он наносил немцам удары неожиданно и чувствительно: Рудня, Гуково, Рибешево. Горели танки, падали замертво гансы и фрицы. Фашисты были в панике. А Доватор, выполнив боевую задачу, топями увел казаков к линии фронта и прорвав его, вышел к своим. С августа по сентябрь группа Доватора прошла по тылам фашистов 1000 километров, деморализовала армию врага, уничтожила 430-полк, два штаба полка и отдел 6-й армии немцев. После рейда Лев Доватор получил орден Ленина и звание генерал-майора.
Гибель генерала Доватора
Вскоре одно его имя заставляло нацистов бледнеть, а за голову была назначена награда — 50 тысяч марок. Ходили легенды о численности казаков — называли цифры в 20 тысяч, в 200 тысяч. А их было всего 3 тысячи.
В ноябре 1941 года группа Доватора стала корпусом и получила гвардейское звание. Она была усилена и переброшена на оборону Москвы. 17 декабря казаки прорвались через линию фронта у Тростенетского озера и стали громить немцев, облегчая наступление 16-й армии в направлении Истры и Волоколамска.
Через двое суток они вышли к реке Рузе. В яростном бою у деревни Палашкино под Рузой командиры корпуса попали под огонь вражеских пулеметов и погибли. Комкор Лев Доватор получил смертельное ранение и скончался на руках казаков. Вместе с ним погибли полковник Тавлиев, командир эскадрона Карасёв и ст. сержант Тейфман.
Командование присвоило Льву Доватору звание Героя СССР посмертно. Он был похоронен на Новодевичьем погосте.
Кавалеристы Доватора поклялись отмстить за смерть командира и сдержали клятву. Именно они освобождали родное село Доватора — Хотьково. Под гвардейским знаменем прошли они от Москвы-реки до Эльбы, где и напоили своих коней.
В 50-ти городах России есть улицы имени Льва Доватора. А в Белоруссии в его честь проводят турниры по шахматам и борьбе.
Майя Новик