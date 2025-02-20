В чем заключался боевой путь Льва Доватора в Великой Отечественной

Обстановка на границе перед войной была тревожной. Дочь Доватора Маргарита вспоминала, что однажды на учениях после переправы у отца поднялась температура, его отправили в госпиталь. На следующий день домой пришла телеграмма: «“Быстрее поправляйтесь. Ждем. Семью не берите. Квартира не освободилась”. Это была шифровка. Получив ее, Лев Доватор должен был срочно выехать на место службы. Было это 21 июня 1941 года.