Генетики выявили мутацию, которая избавила от хвоста предков людей и приматов

Для проверки этой теории исследователи внесли аналогичные изменения в структуру гена TBXT в геноме мышей. Эта процедура не только лишила грызунов хвоста, но и сделала их уязвимыми к развитию расщепления позвоночника, что не характерно для мышей и других грызунов, но эпизодически происходит среди людей. Это говорит о том, что мутации, лишившие хвоста общих предков приматов и людей, также сделали их уязвимыми к данному дефекту развития, подытожили профессор Янай и другие исследователи.