Генетики выяснили, что большую часть истории европейцы были темнокожими

Светлая кожа появилась у европейцев относительно недавно — всего 1700 лет назад. До этого времени на протяжении тысячелетий жители Евразии были темнокожими. К такому выводу пришли исследователи из Университета Феррары в Италии. Об этом сообщает Daily Mail.
Исследователи утверждают, что на протяжении 96% истории континента в Евразии преобладали люди с темным оттенком кожи. ДНК-анализ показывает, что даже во времена Римской империи темная кожа была более распространена, чем светлая.
В ходе исследования ученые проанализировали геномы 348 человек, живших от 45 тыс. до 1,7 тыс. лет назад. Они выяснили, что первые признаки светлой кожи появились в эпоху мезолита в Швеции (около 14 тыс. лет назад). В медном и бронзовом веках (7−3 тыс. лет назад) этот признак начал распространяться по континенту, однако темная кожа по-прежнему преобладала. Только к железному веку (3−1,7 тыс. лет назад) в Северной и Центральной Европе светлая кожа стала встречаться наравне с темной. Интересно, что 1700 лет назад темнокожие люди преобладали и на территории современной России.
Исследователи напоминают, что современные люди (Homo sapiens) появились в Африке и начали расселяться по миру около 60−70 тыс. лет назад. Светлая кожа распространилась в регионах с низким уровнем ультрафиолетового излучения, поскольку позволяла организму лучше вырабатывать витамин D. В условиях недостатка солнечного света это было особенно важно для здоровья костей и мышц. Темная кожа, которая содержит больше меланина, наоборот, защищает от избыточного воздействия ультрафиолета от Солнца.
«Когда люди пришли из Африки в Евразию и начали селиться в северных широтах, появились более светлые фенотипы», — говорят исследователи.