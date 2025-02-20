Генетики выяснили, что большую часть истории европейцы были темнокожими

В ходе исследования ученые проанализировали геномы 348 человек, живших от 45 тыс. до 1,7 тыс. лет назад. Они выяснили, что первые признаки светлой кожи появились в эпоху мезолита в Швеции (около 14 тыс. лет назад). В медном и бронзовом веках (7−3 тыс. лет назад) этот признак начал распространяться по континенту, однако темная кожа по-прежнему преобладала. Только к железному веку (3−1,7 тыс. лет назад) в Северной и Центральной Европе светлая кожа стала встречаться наравне с темной. Интересно, что 1700 лет назад темнокожие люди преобладали и на территории современной России.