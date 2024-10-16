Генетики рассказали о корейском происхождении японцев

В прошлом году ученые выяснили, что современное население Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Нортумбрии имеет генетическое сходство со средневековым народом пиктов. Средневековые легенды связывали этот народ со скифами и фракийцами. Исследования опровергли это.