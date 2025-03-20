Генетики призвали владельцев кошек рассказать им о характере питомцев

Исследование под названием Darwin’s Cats было запущено в 2024 году. Его целью является создание крупнейшей в мире базы данных о кошачьей генетике. Ученые планируют зарегистрировать 100 тыс. представителей семейства кошачьих, и уже в 2025 году секвенировать ДНК 5 тыс. кошек. По словам организаторов, в отличие от существующих баз данных, которые зачастую охватывают только определенные породы, новый проект будет содержать данные всех кошек — породистых, беспородных, домашних и бездомных.