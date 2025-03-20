Генетики призвали владельцев кошек рассказать им о характере питомцев

Владельцев кошек попросили поделиться особенностями внешности и характера питомцев для крупного генетического исследования. Ученые надеются секвенировать ДНК тысяч кошек, сообщает The Guardian.
Исследование под названием Darwin’s Cats было запущено в 2024 году. Его целью является создание крупнейшей в мире базы данных о кошачьей генетике. Ученые планируют зарегистрировать 100 тыс. представителей семейства кошачьих, и уже в 2025 году секвенировать ДНК 5 тыс. кошек. По словам организаторов, в отличие от существующих баз данных, которые зачастую охватывают только определенные породы, новый проект будет содержать данные всех кошек — породистых, беспородных, домашних и бездомных.
Секвенирование ДНК — это процесс определения последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК. Проще говоря, это расшифровка генетического кода организма. Этот процесс позволяет ученым выявлять генетические мутации, определять родственные связи между видами, изучать наследственные заболевания и исследовать эволюцию и генетику поведения.
Ведущий научный сотрудник проекта и профессор Массачусетского университета доктор Элинор Карлссон объяснила, что созданная база данных будет доступна для исследователей по всему миру. Она напомнила, что аналогичное исследование Darwin’s Dogs уже помогло лучше понять поведение и болезни собак.
Владельцам кошек предлагают бесплатно пройти несколько опросов, в которых нужно описать внешность, поведение и здоровье своих питомцев. Также необходимо отправить исследователям образцы кошачьей шерсти, однако пока сделать это могут только жители США. Чтобы покрыть расходы на секвенирование ДНК, отправителю данных потребуется пожертвовать $150 за каждую кошку.
Ученые надеются, что результаты исследования помогут лучше понять, как генетика влияет на внешний вид, характер и заболевания кошек. Проект также поможет изучить родословные различных пород и определить распространенность редких генетических признаков.
Ранее японские ученые смогли получить стволовые клетки кошек. Их можно использовать для заживления разных поврежденных тканей. По мнению исследователей, это большой шаг в развитии регенеративной медицины в ветеринарии. Ученые рассчитывают, что их открытие поможет как в лечении домашних животных, так и в сохранении исчезающих видов диких кошек.