Генетики придумали, как ловить браконьеров по ДНК пихты

Сибирская пихта — самый распространенный на территории России вид пихт, стволы которой используются для производства мебели, корабельных мачт и палуб, молодые ветки — для получения камфоры и аскорбиновой кислоты, живица — для выделения скипидара, а смола — для склеивания элементов оптических систем, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).

Эти деревья широко используют в декорировании парков, садов и участков. Пихтовые леса играют важную роль в поддержании экосистем. Но до сих пор распространены их незаконная вырубка и недобросовестное восстановление, отметили эксперты.

Исследователи СФУ совместно с коллегами из России и Германии предложили метод выявления родства между подвидами, группами и единичными пихтами с использованием генетических маркеров — микросателлитных локусов ДНК.

Микросателлитные локусы — это короткие тандемные повторы в ДНК, состоящие из последовательно повторяющихся фрагментов длиной от двух до девяти нуклеотидов. Общая длина таких повторов обычно составляет 100−200 нуклеотидов.

Микросателлитные локусы изменчивы и сегодня активно используются генетиками для индивидуальной идентификации, исследования генетического разнообразия и популяционной структуры видов.

«В статье представлены результаты поиска микросателлитов, или простых повторов последовательностей (SSR) с использованием de novo сборки генома пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.). Мы разработали полиморфные маркеры, которые легко генотипируются в любой генетической лаборатории с использованием простого гель-электрофореза. Были выделены 10 наиболее перспективных полиморфных локусов в восьми природных популяциях пихты сибирской. Кроме этого, мы предложили мультиплексную панель из 14 микросателлитов для использования в исследовании генетической изменчивости пихты европейской (Abies alba Mill.)», — рассказала соавтор публикации, старший научный сотрудник Лаборатории лесной геномики СФУ Наталья Орешкова.

Ученые считают, что их разработка может помочь не только в выявлении нелегально вырубленных пихт, но и при восстановлении лесов Сибири.

СФУ — участник российской государственной программы поддержки университетов «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты».