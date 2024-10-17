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Генетики назвали самую опасную группу крови, которая грозит инсультом

Люди со второй группой крови имеют повышенный риск инсульта до 60 лет. Об этом сообщили ученые-генетики.

Источник: РИА "Новости"

В исследовании участвовали свыше 17 тысяч человек, которые перенесли инсульт, и около 600 тысяч контрольных участников в возрасте от 18 до 59 лет.

В ходе анализа генома были обнаружены два участка, напрямую связанные с повышенным риском инсульта до 60 лет. Один из них связан с группами крови. У людей со второй группой крови риск инсульта выше на 16 процентов, у носителей первой группы — ниже на 12 процентов.

Ученые отметили, что причины данного явления пока не до конца понятны. Предположительно, дело в свертываемости крови, которая может способствовать образованию тромбов. В молодом возрасте у человека больше шансов столкнуться с тромбозом, чем с атеросклерозом, сказано в статье издания ScienceAlert.

Избыточное употребление сахара может повредить когнитивные функции мозга. Об этом сообщили ученые Немецкого общества неврологов и Немецкого фонда мозга. Президент Немецкого фонда мозга Франк Эрбгурт заявил, что сахар становится ядом при избыточном употреблении.