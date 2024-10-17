Генетики назвали самую опасную группу крови, которая грозит инсультом

В ходе анализа генома были обнаружены два участка, напрямую связанные с повышенным риском инсульта до 60 лет. Один из них связан с группами крови. У людей со второй группой крови риск инсульта выше на 16 процентов, у носителей первой группы — ниже на 12 процентов.