Генетики МФТИ нашли истинную причину проблем с тополиным пухом

Команда российских ученых из Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН, Московского физико-технического института, Мосприроды, МГУ им. Ломоносова с коллегами проанализировали ДНК почти четырех сотен тополей в России и еще пяти странах и выясняла, какими деревьями чаще всего озеленяли города. Оказалось, что распространенное мнение о перерождении мужских деревьев в женские спустя несколько лет после высадки, что якобы приводило к появлению пуха, — миф.

На самом деле при выборе саженцев и гибридов были допущены ошибки. Также генетики нашли способ с помощью современных технологий верно определять пол растения уже на стадии семян. Результаты исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Plant Science, позволят решить проблему тополиного пуха, не отказываясь от украшения городов тополями.

Главное городское дерево

Тополю, по словам специалистов, сложно найти достойную замену в деле озеленения городов, особенно в средней полосе России. Дерево неприхотливо, быстро вырастает и дает богатую крону, за счет чего выделяет в разы больше кислорода. Однако вездесущий тополиный пух в летний сезон портит имидж этого полезного растения. Известно, что пух — семена с длинными пушистыми волосками — появляется только от деревьев женского пола. Поэтому решить проблему можно было бы, высаживая лишь мужские растения. Но определить пол саженца по внешним признакам невозможно — это становится ясно только через несколько лет после посадки, когда дерево начинает цвести.

Хотя ранее ученые пытались отбирать мужские саженцы, многие из них затем все равно начинали «пушить». Считалось, что из-за неблагоприятных условий окружающей среды происходит перерождение мужских растений в женские, и поэтому решить проблему с тополями невозможно. Однако, новое исследование показало, что никакого перерождения нет, а при выборе посадочного материала, в частности в Москве, были допущены ошибки. Массово высаживали женские деревья и не самые подходящие для города гибриды.

И никакого пуха

Авторы проанализировали ДНК 379 тополей из 15 российских регионов и еще пяти стран, используя методы глубоко секвенирования. Это позволило установить происхождение, виды тополей и пол высаженных деревьев. В Москве самыми распространенными гибридами оказались тополь Разумовского, петровский и сибирский тополя.

«Только для тополя Разумовского в Москве был высажен мужской клон. Для тополя петровского для озеленения использовали преимущественно два клона — мужской и женский, а для тополя сибирского в основном сажали только женские растения», — рассказала Елизавета Сигова, старший лаборант лаборатории сравнительной геномики и транскриптомики ИМБ РАН, студентка МФТИ.

Результаты молекулярно-генетического анализа, проведенного командой, были подтверждены морфологическим исследованием: разделение по полу на мужские и женские растения полностью совпало с появлением женских и мужских сережек на деревьях при цветении.