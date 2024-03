Генетики из Китая раскрыли секрет окраса редчайших бело-коричневых панд

Китайским генетикам, статья которых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, наконец удалось раскрыть загадку Цицзая и его родственников — у всех них отсутствует небольшой фрагмент последовательности ДНК в гене Bace2, регулирующем пигментацию кожи и шерсти.