Генетики из Китая раскрыли секрет окраса редчайших бело-коричневых панд

Как сообщается в заметке на сайте Nature, всего известно лишь семь панд с такой окраской, и все они происходят из лесов горного хребта Циньлин в китайской провинции Шэньси. Первый подобный экземпляр, самка Даньдань, была поймана там 40 лет тому назад, а сейчас в Центре по защите и разведению диких животных в Сиани живет 14-летний коричнево-белый самец по имени Цицзай (Qizai). Он единственный представитель вида с таким окрасом, живущий в неволе.