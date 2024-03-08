Генетики из Китая раскрыли секрет окраса редчайших бело-коричневых панд

Как сообщается в заметке на сайте Nature, всего известно лишь семь панд с такой окраской, и все они происходят из лесов горного хребта Циньлин в китайской провинции Шэньси. Первый подобный экземпляр, самка Даньдань, была поймана там 40 лет тому назад, а сейчас в Центре по защите и разведению диких животных в Сиани живет 14-летний коричнево-белый самец по имени Цицзай (Qizai). Он единственный представитель вида с таким окрасом, живущий в неволе.
Китайским генетикам, статья которых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, наконец удалось раскрыть загадку Цицзая и его родственников — у всех них отсутствует небольшой фрагмент последовательности ДНК в гене Bace2, регулирующем пигментацию кожи и шерсти.
Ученые изучили генетическую информацию трех семейств китайских мишек (в каждом случае это были два родителя с единственным детенышем). Коричнево-белым окрасом среди всех этих панд обладали только Цицзай и покойная Даньдань. Кроме того, были расшифрованы геномы еще 29 черно-белых панд.
В итоге оказалось, что коричнево-белые панды обладают двумя идентичными копиями мутировавшего гена Bace2. В обеих копиях пропущена одна и та же короткая последовательность ДНК из 25 пар оснований. Это приводит к тому, что белок, который кодирует ген Bace2, не вырабатывается и пигментация нарушается — когда аналогичную мутацию внедрили в геном лабораторных мышей, окраска их шерсти стала светлой.
Дальнейший анализ геномов 192 других черно-белых панд, содержащихся в неволе, показал, что ни у одной из них нет двух одинаковых бракованных копий гена Bace2. Кроме того, как установили генетики, по сравнению с черными, в шерсти коричневых панд присутствует меньше меланосом — ответственных за пигментацию клеточных структур.
По оценкам ученых, панды с хребта Циньлин генетически отделились от сородичей, обитающих в провинции Сычуань, где живет большинство гигантских панд, около 300 тысяч лет тому назад.