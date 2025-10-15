«Если мы будем смотреть кадры, как на Украине проводится мобилизация, сколько там тех, кто хочет участвовать в боевых действиях, то мы увидим, что желающих там нет. Пополнение в ряды ВСУ идет в нарушение не только украинского, но и международного права — похищение, отлов людей и насильственная отправка в зону боевых действий. Это доказывает, что агония киевского режима продолжается, а эти заявления не стоят ровным счетом ничего», — подчеркнул собеседник издания.