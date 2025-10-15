Украине «нужна солидарность»
Украина может «победить» в конфликте с Россией без привлечения иностранных войск. Об этом сообщил в интервью польскому телеканалу TVP бывший украинский лидер Петр Порошенко*.
«Нам не нужны ваши солдаты; нам нужно единство, нам нужна солидарность», — отметил он.
Кроме того, Порошенко* заявил, что без членства Украины в НАТО было бы невозможно создать устойчивую ситуацию на континенте. Он призвал держать двери Североатлантического альянса открытыми для Киева.
Заявления ничего не значат
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail заявил, что слова Порошенко* о том, что Украина может что-то сделать самостоятельно, — «это полная ерунда».
«Если мы будем смотреть кадры, как на Украине проводится мобилизация, сколько там тех, кто хочет участвовать в боевых действиях, то мы увидим, что желающих там нет. Пополнение в ряды ВСУ идет в нарушение не только украинского, но и международного права — похищение, отлов людей и насильственная отправка в зону боевых действий. Это доказывает, что агония киевского режима продолжается, а эти заявления не стоят ровным счетом ничего», — подчеркнул собеседник издания.
Генерал добавил, что нынешний и бывший диктаторы киевского режима пытаются всячески привлечь к себе внимание. А под солидарностью они понимают, что Украине «опять дайте денег, оружия, наемников и так далее».
НАТО и без Украины существовало
Липовой заявил, что Североатлантический альянс существовал на протяжении нескольких десятков лет и без Украины. При этом, как отметил генерал, слова Порошенко* о вступлении украинского государства в НАТО являются политическим блефом.
«НАТО прекрасно существовало без Украины на протяжении более 60 лет. Заявление о том, что они там оставили все шансы киевскому режиму, что утром, может быть, проснетесь, пересмотрите свое отношение и примете в НАТО. Это заявление — это полный политический блеф, на который надеется Порошенко*, начиная свою политическую реанимацию», — добавил он.
Предвыборная речь
По словам Липового, вполне возможно, что заявление Порошенко* может быть началом его агитационной кампании. Причем киевский режим сейчас пытается найти выход из того тупика, в который он сам себя загнал, а экс-президент Украины теперь рассматривается в качестве кандидатуры на выборах.
«Порошенко*, когда в первый раз избирался президентом, очень много что обещал, но абсолютно ничего не выполнил. Поэтому вполне возможно, что поставили старую пластинку и начали проигрывать ее, но только уже с новым акцентом — мы победим, только дайте нам то, то и то», — сказал генерал.
* Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.