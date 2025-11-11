Генерал: сколько у ВСУ осталось западных истребителей F-16 и Mirage-2000

«Могли поразить взлетно-посадочную полосу, которая в длину около 2,5 километров и шириной 60 метров. Также есть магистральная рулежная дорожка, которая идет параллельно полосе, она где-то 40 метров. Потом там находятся склады с ГСМ, боеприпасами, около 25−27 железобетонных укрытий, в которых может храниться и техника, и самолеты в том числе. Мы наносим удары для того, чтобы вывести аэродром на определенное время — допустим, на эти две недели. Однако полностью уничтожить аэродром невозможно теми средствами, которые мы имеем в зоне СВО. Их можно уничтожить только ядерным оружием, причем, для этого нужно две-три бомбы мощностью 200−300 килотонн», — заявил собеседник издания.