Генерал: сколько у ВСУ осталось западных истребителей F-16 и Mirage-2000

Военный аэродром Вооруженных сил Украины Староконстантинов в Хмельницкой области поразили российские войска. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Поразили авиабазу. Известно, что на Староконстантинове базируются тактические бомбардировщики Су-24, используемые для ударов планирующими бомбами, а также для ударов крылатыми ракетами Storm Shadow», — сказал он.
По его словам, авиабаза также может принимать западные истребители — F-16 и Mirage-2000.
Удары наносятся регулярно
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail отметил, что удары российских войск по аэродромам Украины наносятся регулярно — раз-два в месяц. По его словам, Вооруженные силы России могли уничтожить склад с боеприпасами или повредить взлетно-посадочную полосу.
«Могли поразить взлетно-посадочную полосу, которая в длину около 2,5 километров и шириной 60 метров. Также есть магистральная рулежная дорожка, которая идет параллельно полосе, она где-то 40 метров. Потом там находятся склады с ГСМ, боеприпасами, около 25−27 железобетонных укрытий, в которых может храниться и техника, и самолеты в том числе. Мы наносим удары для того, чтобы вывести аэродром на определенное время — допустим, на эти две недели. Однако полностью уничтожить аэродром невозможно теми средствами, которые мы имеем в зоне СВО. Их можно уничтожить только ядерным оружием, причем, для этого нужно две-три бомбы мощностью 200−300 килотонн», — заявил собеседник издания.
Попов уточнил, что ударами, которые наносятся по аэродромам, Вооруженные силы РФ заставляют украинскую сторону заниматься ремонтом. Таким образом российские войска доводят ВСУ до истощения. В конечном итоге можно ожидать, что «интерес к ремонту у них уйдет на нет и они будут вынуждены закрыть аэродром», подчеркнул военный эксперт.
Сколько военных самолетов осталось у Украины
Генерал добавил, что сейчас на вооружении у украинской армии осталось не более шести американских истребителей F-16, причем, из них не все способны выполнять задачи.
«У Украины осталось не более шести самолетов F-16, из которых только четыре, возможно, еще летают, а остальные находятся на ремонте или по разным степеням готовности к вылету. Также в наличии у них есть четыре Mirage-2000. С советских времен у Украины остались Су-27, на сегодняшний день их где-то минимум 18−20 штук. Штурмовики Су-25 — порядка 12−14 единиц. Кроме того, я думаю, что у ВСУ сейчас есть около двух эскадрилий Су-24», — сообщил он.
Попов также заявил, что у украинской армии в распоряжении есть и истребители МиГ-29, которых на момент развала Советского Союза оставалось в стране более 240 единиц. При этом за несколько десятков лет Украина «раздербанила такое количество самолетов». Сейчас у нее в наличии имеется порядка 18−25 штук, предположил генерал.
Разрушение ремонтной базы
Кроме того, военный эксперта сообщил, что на Украине есть хорошая ремонтная база, благодаря которой восстанавливают самолеты. Однако, как отметил Попов, подобных площадок и возможностей у Киева становится все меньше.
«У них есть компетенция, запасные части, технологии, конструкторы. Пока еще не все уничтожено, но это минимизируют. Я думаю, что через два года на Украине утратят практически все компетенции по ремонту и изготовлению авиационных запасных частей или еще каких-то программ», — подчеркнул собеседник ВФокусе Mail.